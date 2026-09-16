В Киеве дважды за утро гремели взрывы, горят склады - детали

Столицу Украины атаковали реактивные БПЛА.

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Иллюстративное фото / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Кратко:

В Киеве дважды за утро объявляли тревогу

Вражеские БПЛА заходили через Коцюбинское

Зафиксировано возгорание складского помещения

Утром 16 сентября в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. В городе были слышны взрывы. Местные власти сообщили о последствиях вражеской атаки.

В 05:06 в Киевской городской военной администрации сообщили о "желтом" уровне опасности" из-за угрозы БпЛА и призвали жителей столицы пройти в укрытия. Отбой был объявлен в 05:09.

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В 05:48 в КГВА сообщили о том, что в Святошинском районе зафиксировано возгорание складского помещения из-за вражеской атаки.

"Службы работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.

В 06:54 в Киеве снова была объявлена тревога из-за угрозы удара дронов. Были слышны звуки взрывов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении реактивных БПЛА на севере Черниговщины западным курсом в направлении Киевской области. Такж сообщалось о том, что реактивный БпЛА заходит в Киев со стороны Коцюбинского.

Атаки РФ на Киеве - новости

Как писал Главред, в ночь на 15 сентября Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. Были зафиксированы попадания в АЗС и склады. Есть пострадавшие.

11 сентября в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

9 сентября оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Будет ли новое наступление на Киев: прогноз генерала НАТО

Страна-агрессор Россия в ближайшее время вряд ли решится на новое сухопутное наступление на Киев, зато сделает ставку на усиление ракетных и дроновых ударов, диверсии и разведывательную деятельность, чтобы обезлюдить столицу и парализовать её работу. Об этом сообщил генерал армии США, главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе в 1997-2000 годах Уэсли Кларк.

"Я думаю, если бы Россия могла атаковать город, захватив его, - конечно, сделала бы это. Но вероятнее всего, они продолжат баллистические удары, атаки дронами и усилия, чтобы заставить Киев обезлюдеть, стать нефункциональным", - отметил Кларк.

"Они знают, что если им удастся обезлюдить Киев и сделать его нефункциональным, то они проделают 75% работы, чтобы в конце концов захватить Украину", - подчеркнул генерал.

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О персоне: Уэсли Кларк Уэсли Кэнн Кларк (род. 23 декабря 1944 года) - четырехзвездный генерал армии США в отставке, известный своей военной, дипломатической и политической деятельностью. Окончил престижную военную академию США Вест-Пойнт первым в своем выпуске (1966 год), пишет Википедия. Получил престижную стипендию Родса и окончил Оксфордский университет со степенью магистра в области философии, политики и экономики. Командовал пехотной ротой. В 1970 году был тяжело ранен (получил 4 огнестрельных ранения), но продолжил руководить боем. За проявленный героизм награжден "Серебряной звездой" и орденом "Пурпурное сердце". С 1997 по 2000 год занимал должность Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR). Руководил военной операцией НАТО против Югославии (Operation Allied Force). В 1999 году Кларк приказал блокировать взлетно-посадочную полосу аэропорта Слатина в Приштине, чтобы помешать российским десантникам. Британский генерал Майкл Джексон отказался выполнять этот приказ, произнеся известную фразу: "Я не соберусь начать для вас Третью мировую войну". В 2003 году выдвигал свою кандидатуру на праймериз Демократической партии США перед президентскими выборами 2004 года, но позже снялся в пользу Джона Керри. Основал консалтинговую фирму Wesley K. Clark & Associates, выступает экспертом по геополитике и военной стратегии на американских телеканалах (CNN, Fox News) и является автором нескольких книг о военной стратегии (включая Waging Modern War).

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