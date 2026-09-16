Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Киеве дважды за утро гремели взрывы, горят склады - детали

Анна Ярославская
16 сентября 2026, 07:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Столицу Украины атаковали реактивные БПЛА.
Спасатель, ГСЧС, Киев
Иллюстративное фото / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Кратко:

  • В Киеве дважды за утро объявляли тревогу
  • Вражеские БПЛА заходили через Коцюбинское
  • Зафиксировано возгорание складского помещения

Утром 16 сентября в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. В городе были слышны взрывы. Местные власти сообщили о последствиях вражеской атаки.

В 05:06 в Киевской городской военной администрации сообщили о "желтом" уровне опасности" из-за угрозы БпЛА и призвали жителей столицы пройти в укрытия. Отбой был объявлен в 05:09.

видео дня

В 05:48 в КГВА сообщили о том, что в Святошинском районе зафиксировано возгорание складского помещения из-за вражеской атаки.

"Службы работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.

В 06:54 в Киеве снова была объявлена тревога из-за угрозы удара дронов. Были слышны звуки взрывов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении реактивных БПЛА на севере Черниговщины западным курсом в направлении Киевской области. Такж сообщалось о том, что реактивный БпЛА заходит в Киев со стороны Коцюбинского.

Атаки РФ на Киеве - новости

Как писал Главред, в ночь на 15 сентября Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. Были зафиксированы попадания в АЗС и склады. Есть пострадавшие.

11 сентября в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

9 сентября оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Будет ли новое наступление на Киев: прогноз генерала НАТО

Страна-агрессор Россия в ближайшее время вряд ли решится на новое сухопутное наступление на Киев, зато сделает ставку на усиление ракетных и дроновых ударов, диверсии и разведывательную деятельность, чтобы обезлюдить столицу и парализовать её работу. Об этом сообщил генерал армии США, главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе в 1997-2000 годах Уэсли Кларк.

"Я думаю, если бы Россия могла атаковать город, захватив его, - конечно, сделала бы это. Но вероятнее всего, они продолжат баллистические удары, атаки дронами и усилия, чтобы заставить Киев обезлюдеть, стать нефункциональным", - отметил Кларк.

"Они знают, что если им удастся обезлюдить Киев и сделать его нефункциональным, то они проделают 75% работы, чтобы в конце концов захватить Украину", - подчеркнул генерал.

Другие новости:

О персоне: Уэсли Кларк

Уэсли Кэнн Кларк (род. 23 декабря 1944 года) - четырехзвездный генерал армии США в отставке, известный своей военной, дипломатической и политической деятельностью.

Окончил престижную военную академию США Вест-Пойнт первым в своем выпуске (1966 год), пишет Википедия.

Получил престижную стипендию Родса и окончил Оксфордский университет со степенью магистра в области философии, политики и экономики.

Командовал пехотной ротой. В 1970 году был тяжело ранен (получил 4 огнестрельных ранения), но продолжил руководить боем. За проявленный героизм награжден "Серебряной звездой" и орденом "Пурпурное сердце".

С 1997 по 2000 год занимал должность Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR). Руководил военной операцией НАТО против Югославии (Operation Allied Force).

В 1999 году Кларк приказал блокировать взлетно-посадочную полосу аэропорта Слатина в Приштине, чтобы помешать российским десантникам. Британский генерал Майкл Джексон отказался выполнять этот приказ, произнеся известную фразу: "Я не соберусь начать для вас Третью мировую войну".

В 2003 году выдвигал свою кандидатуру на праймериз Демократической партии США перед президентскими выборами 2004 года, но позже снялся в пользу Джона Керри.

Основал консалтинговую фирму Wesley K. Clark & Associates, выступает экспертом по геополитике и военной стратегии на американских телеканалах (CNN, Fox News) и является автором нескольких книг о военной стратегии (включая Waging Modern War).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ "открыла охоту на поезда": оккупанты ударили по рейсу УЗ Киев – Николаев

РФ "открыла охоту на поезда": оккупанты ударили по рейсу УЗ Киев – Николаев

08:50Война
Ситуация для армии Путина ухудшается: в РФ бьют тревогу из-за операции ВСУ

Ситуация для армии Путина ухудшается: в РФ бьют тревогу из-за операции ВСУ

08:38Война
"Лучше сидеть с семьёй": Зеленский сказал, сядет ли за стол переговоров с Путиным

"Лучше сидеть с семьёй": Зеленский сказал, сядет ли за стол переговоров с Путиным

08:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра, 16 сентября: Львам — отдых, Скорпионам — прибыль

Гороскоп на завтра, 16 сентября: Львам — отдых, Скорпионам — прибыль

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с ужином короля за 44 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с ужином короля за 44 с

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

Победы для всех не будет: Зеленский сказал, чем закончится война в Украине

Победы для всех не будет: Зеленский сказал, чем закончится война в Украине

Последние новости

08:50

РФ "открыла охоту на поезда": оккупанты ударили по рейсу УЗ Киев – Николаев

08:38

Ситуация для армии Путина ухудшается: в РФ бьют тревогу из-за операции ВСУ

08:25

"Лучше сидеть с семьёй": Зеленский сказал, сядет ли за стол переговоров с ПутинымВидео

07:57

Магнитная буря G1 охватила Землю: когда геомагнитный шторм утихнет

07:27

В Киеве дважды за утро гремели взрывы, горят склады - детали

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
06:53

Победы для всех не будет: Зеленский сказал, чем закончится война в УкраинеВидео

05:46

Беда уйдет, а деньги придут: четырех знаков зодиака ждет большой успех

05:24

Сгребать листья больше не нужно: названа лучшая и более безопасная альтернативаВидео

05:05

"Похожа на Ротару": неузнаваемая Сумская стала брюнеткой

Реклама
04:36

Ирисы будут цвести пышнее: что нужно сделать с кустами в сентябреВидео

04:04

Зачем девушки обертывают волосы фольгой перед сном: ответ экспертов

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с ужином короля за 44 с

03:34

Не удивят иностранцев: какие украинские имена для детей стали трендом за рубежом

02:41

Яблони дадут роскошный урожай: чем подкормить деревья осенью

01:49

Астрологи назвали месяцы рождения людей с "королевским" прошлым

01:22

Задержка помощи Запада грозит Украине масштабным урезанием расходов - Корецкий

00:31

Хит 1969 года с одним из самых известных гитарных соло вошел в историю музыкиВидео

15 сентября, вторник
23:40

Почему 16 сентября нельзя тратить много денег: какой церковный праздник

22:32

РФ дважды за последние недели атаковала президентский самолет дронами - Зеленский

22:23

Жалюзи теряют популярность: что устанавливают на окна вместо них

Реклама
22:17

Большинство делает неправильно: куда нужно выбрасывать туалетную бумагу

22:15

В Украине перепишут курс доллара: что ждет украинцев в 2027 году

21:53

ГПСУ предупредила о приостановке работы пунктов пропуска: при каких условиях

21:48

Что произойдет при смешивании спирта и перекиси водорода: последствия поразят

21:25

Жёлтые пятна на белой одежде исчезнут после одной стирки: что добавить в барабанВидео

21:21

Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

21:18

Денежный дождь и новые возможности: 4 знака зодиака поймают удачу 16 сентября

20:55

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

20:50

Больше не осядет: один простой ингредиент сделает бисквит высоким и пышным

20:47

Кто сформировал популяции Европы тысячи лет назад: Кущ отреагировал на спич Пинчукамнение

20:20

Зачем хозяйки смешивают соду с лимоном: 3 случая, когда действительно помогает

20:18

Освободили территорию больше Житомира: в 3 АК раскрыли новые детали операции "Вивальди"

20:02

Полотенца станут пушистыми, как новые: что добавить вместо кондиционера

19:42

Воры сразу найдут: где нельзя прятать деньги дома и почемуВидео

19:39

"Бог отнял ноги": Бритни Спирс заявила, что ее отца настигло наказание

19:19

Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

19:06

Сгниет и развалится: где категорически запрещено высаживать озимый чеснок

19:05

Овсянка получится в разы вкуснее: что нужно добавить во время варки

18:47

В США резко изменили позицию насчет "адских санкций" против РФ — в чём причина

18:42

В Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум: проект бюджета-2027

Реклама
18:40

Спасение для ног: зачем подогревать гречку и насыпать её в ботинки

18:16

Даже миллионеры в США покупают вещи в кредит — всё из-за одного нюансаВидео

17:47

Куриное филе получится невероятно нежным и сочным: что нужно сделать перед приготовлением

17:42

Операция "Вивальди": как тайное контрнаступление ВСУ сорвало планы РФ по ДонбассуВидео

17:08

"Хочет быть как папа": сын Козловского пошел по стопам звезды

16:51

Что произойдет, если зажать ноль на пульте: функция, о которой знают не все

16:48

Одна ошибка делает котлеты сухими: какие два ингредиента нельзя добавлять в фарш

16:05

Блогерша показала стильные свитера на осень 2026: чем утеплиться перед холодамиВидео

15:53

Доллар пошел вверх, а евро подешевел: появился новый курс валют на 16 сентября

15:50

Покупать не обязательно: как заготовить семена помидоров, которые взойдут стеной

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять