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Покупать не обязательно: как заготовить семена помидоров, которые взойдут стеной

Руслана Заклинская
15 сентября 2026, 15:50
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Не все помидоры подходят для заготовки семян на следующий сезон.
Покупать не обязательно: как заготовить семена помидоров, которые взойдут стеной
Как правильно высушить и сохранить семена помидоров до весны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Какие помидоры подходят для сбора семян
  • Как правильно извлечь и промыть семена
  • Как сушить и хранить семена помидоров

В конце сезона огородники могут заготовить семена помидоров, чтобы в следующем году самостоятельно вырастить рассаду. Однако для этого важно правильно выбрать плоды и подготовить семена к хранению.

Главред рассказывает, как собрать семена с помидоров и какие плоды для этого лучше всего использовать.

видео дня

Какие помидоры подходят для сбора семян

Блогер Ольга Мартинишин советует брать для заготовки семян хорошо созревшие и мягкие помидоры. При этом плоды не должны быть сильно испорченными, ведь если гниль проникла внутрь, семена могут оказаться непригодными.

По её словам, для сбора лучше использовать проверенные сортовые помидоры.

"Только сортовые хорошие помидоры. Те, которые я уже знаю, что они есть", - рассказала Ольга Мартинишин.

Она также отметила, что не собирает семена с гибридных помидоров, поскольку не знает, как правильно заготавливать их из таких сортов.

Лучшие соседи по грядке для помидоров
Лучшие соседи по грядке для помидоров / Инфографика: Главред

Как собрать семена с помидоров

Спелый помидор нужно разрезать и аккуратно извлечь семена вместе с мякотью. Количество семян будет зависеть от сорта - в некоторых помидорах их может быть совсем мало.

После этого семена можно положить в воду. По словам блогерши, их можно ненадолго оставить в воде, чтобы мякоть частично растворилась. Так семена будет легче промыть и очистить.

Если времени нет, семена можно промыть сразу. Ольга Мартинишин отметила, что после высыхания остатки мякоти станут сухими, и их можно будет легко отделить.

Как правильно сушить семена помидоров

После промывки семена нужно выложить на натуральную ткань и оставить сушиться.

Важно не выставлять семена под прямые солнечные лучи. После полного высыхания их можно собрать и положить в небольшие контейнеры для дальнейшего хранения.

Таким образом, для заготовки лучше выбирать спелые, здоровые помидоры проверенных сортов, а семена после промывки хорошо просушить в затененном месте.

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О персоне: Баба Оля под псевдонимом Чех

"Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - известная 70-летняя блогерша из Львовской области, прославившаяся благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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