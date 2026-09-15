Не стоит выбрасывать: как использовать пустые упаковки из-под кетчупа и майонеза

Пустую упаковку из-под соуса можно превратить в несколько полезных вещей.

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Лайфхаки по повторному использованию упаковок из-под соусов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как использовать пустые упаковки в быту

Как использовать упаковку из-под соуса для хранения обуви

Как использовать упаковку из-под майонеза в походе

После использования упаковки из-под майонеза, кетчупа, горчицы и других соусов обычно оказываются в мусорном ведре. Однако такая тара может обрести вторую жизнь и стать полезной в быту, на кухне, во время ремонта или даже в походе.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" рассказал о 15 идеях, как повторно использовать пустые упаковки из-под соусов.

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Как дать вторую жизнь пустым упаковкам из-под соусов

Прежде чем выбрасывать использованную упаковку, её можно тщательно вымыть и приспособить для других нужд. Один из вариантов - использование пустой упаковки для приготовления блинов или оладий. Жидкое тесто рекомендуется заливать в пакет и использовать дозатор для нанесения его на сковороду.

Также чистую упаковку можно использовать для хранения домашних соусов, маринадов и заправок. Автор также предлагает переливать в неё остатки томатной пасты.

Как использовать пустые упаковки в путешествиях

Кроме того, легкие упаковки могут стать удобными емкостями для перевозки небольшого количества масла, уксуса или соевого соуса во время поездки на природу.

"Вместо того чтобы брать с собой на природу большие бутылки, перелейте масло, уксус, соевый соус в эти чистые упаковки. Они герметичны, легки, практичны и в дороге не разобьются в вашем рюкзаке", - советует блогер.

Также пустую упаковку можно использовать в качестве импровизированной грелки или компресса. Для этого автор советует наливать туда горячую, но не кипящую воду, после чего заворачивать тару в полотенце.

"В упаковку из-под соуса наливаем горячую воду, но, друзья, не кипяток. Примерно 60–70 градусов. Плотно закрутите, заверните в полотенце - и получится, друзья, отличная грелка в спальный мешок", - говорит автор канала.

Во время походов или поездок пустую упаковку можно использовать и для хранения небольших вещей, которые важно защитить от влаги.

"Вот такие упаковки из-под соусов можно использовать как герметичный чехол для спичек и денег. Если вы отправляетесь в поход, друзья, это 100% защита от воды. Положите туда спички, деньги и плотно закрутите крышку", - подытожил блогер.

Как использовать упаковки для порционного замораживания

Еще один предложенный вариант - замораживание ягодного пюре, бульона или яблочного пюре небольшими порциями.

"Такую упаковку легко наполнить перетертыми ягодами с сахаром, бульоном или каким-нибудь яблочным пюре. Удобно хранить в морозилке. А при необходимости вынуть из морозилки, разморозить и выжать столько пюре, сколько вам нужно", - подчеркнул автор видео.

Для чего могут пригодиться пустые упаковки из-под соусов в быту

Для выращивания рассады автор предлагает превратить упаковки в небольшие временные емкости. Для этого нужно срезать верхнюю часть и сделать небольшие дренажные отверстия. Тогда получится очень прочный, бесплатный стакан для рассады.

Еще один способ повторного использования - сделать кондитерский мешок. После тщательного промивания упаковку можно наполнить кремом или другой смесью и использовать для украшения.

Пустую упаковку автор предлагает приспособить и для создания простого освежителя в туалете. Для этого в упаковке нужно сделать небольшие отверстия, наполнить её жидкостью и поместить в бачок.

"Сделайте в нижней части упаковки несколько крошечных проколов иголкой. Наполните её концентрированным моющим средством или кондиционером для белья. И бросьте в сливной бачок. Средство будет полностью вымываться при каждом смыве", - говорит блогер.

Еще один простой вариант - использовать носик упаковки из-под соуса в качестве лейки. Автор предлагает отрезать верхнюю часть упаковки и оставить носик с крышкой.

Что можно хранить в упаковке из-под соуса

Во время ремонта может оставаться небольшое количество краски. Если для нее нет удобной емкости с крышкой, автор предлагает перелить остатки в упаковку и плотно ее закрыть.

"Так краска не высохнет. А при необходимости, друзья, вы сможете с лёгкостью потом её открутить", - подчеркнул автор видео.

Мягкие упаковки блогер также предлагает использовать в качестве вспомогательной емкости при заливке масла в автомобиль или газонокосилку, особенно если до отверстия сложно добраться.

Как использовать пустые упаковки для обуви

Упаковки из-под соусов можно использовать и при сезонном хранении обуви. Автор советует наполнить их воздухом и поместить внутрь кроссовок, кедов или мягких туфель.

"Чтобы тканевые кроссовки, кеды или мягкие туфли не теряли форму во время зимнего хранения в шкафу, берем наши пустые упаковки из-под соусов, надуваем их воздухом и вставляем внутрь обуви", - пояснил блогер.

Еще один вариант касается сушки обуви. Автор предлагает наполнять упаковки горячей водой и помещать их внутрь мокрых ботинок.

"Если вы где-то промочили ноги или попали под дождь, наполните упаковки горячей водой. Не кипятком, друзья, а достаточно горячей водой. Градусов 50–70. Плотно закрутите и засуньте в ботинки", - сказал он.

Как сделать многоразовый мягкий лед

Последний предложенный способ - создание мягкого холодного компресса. Для этого автор советует смешать воду с медицинским спиртом и поместить смесь в морозилку.

"Нужно взять пустую упаковку, смешать внутри 3 части воды и 1 часть медицинского спирта. И положить в морозилку. Благодаря спирту вода не превратится в сплошной лед, полностью не замерзнет, а станет густой мягкой кашей", - отметил автор видео.

Смотрите видео о том, как использовать пустые упаковки из-под соусов:

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Об источнике: "Точка зрения 360⁰" "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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