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Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности

Анна Косик
15 сентября 2026, 08:03
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Исследователи выяснили, какой интенсивности будет новый геомагнитный шторм.
Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности
Прогноз магнитных бурь на 15–17 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой силы будут магнитные бури в ближайшие дни
  • Когда геомагнитная активность снизится

Из-за двух корональных дыр скорость солнечного ветра в ближайшие несколько дней повысится, что повлияет на геомагнитную активность. Об этом сообщили в Британской геологической службе.

15 и 16 сентября ожидаются магнитные бури уровня G1. Ситуация стабилизируется не сразу. Только к 17 сентября магнитное поле Земли может успокоиться, хотя все еще будет оставаться активным.

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Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности
Магнитные бури 15–17 сентября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сегодня К-индекс составляет 4,7, что соответствует желтому уровню, то есть средним магнитным колебаниям. Солнечная вспышка класса В4 соответствует зеленому уровню.

Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на зелёном уровне. 16 сентября К-индекс останется на том же уровне, а 17 сентября - снизится до 3,7.

Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности
Геомагнитная активность 15–17 сентября / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены и другие симптомы. Речь идет о:

  • слабости
  • сонливости
  • боли в спине и суставах
  • повышенном давлении
  • обострении хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Проводить время на свежем воздухе и совершать пешие прогулки;
  • Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущёнными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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