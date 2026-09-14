США могут посадить Путина за стол переговоров: раскрыт неожиданный сценарий

США могут заявить о готовности снять санкции с России, не исключает Валерий Клочок.

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Переговорный процесс может получить новый импульс / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Главное из заявлений Клочка:

США могут ослабить санкции против РФ в энергетической сфере

Россия может получить возможность продавать нефть и газ

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Нова дорога" Валерий Клочок прокомментировал вопрос о том, что могло бы стать конкретным признаком того, что переговорный процесс по урегулированию войны в Украине действительно переходит в содержательную фазу.

"Заявление о готовности Европы и Соединенных Штатов снять санкции с России. Если они скажут: мы готовы, например, ослабить санкции в энергетической сфере, позволить России продавать нефть и газ, а Европа готова это покупать на определенных условиях - тогда да", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По мнению эксперта, пока таких заявлений нет, однако именно на это в первую очередь "будут давить" россияне.

"Они уже обсуждают это с американцами. Причем это должно произойти синхронно - Вашингтон и Брюссель. Если такие заявления прозвучат, тогда можно будет говорить, что что-то конкретное действительно приближается. Сейчас процесс идет лишь к тому, чтобы европейцы полноценно включились в переговоры. Я почти уверен, что это обсуждали и Трамп с Путиным. Кушнер после Киева на сто процентов должен был донести Трампу: там сидят европейцы, Зеленский не один, рядом Великобритания, Германия и Франция. Их интересы придется учитывать. А главный интерес Европы - чтобы война не дошла до них", - добавил Клочок.

/ Инфографика: Главред

Вероятность энергетического перемирия: мнение эксперта

Эксперт Вадим Денисенко считает, что возможная договорённость о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре может сыграть на руку Москве. Такая пауза, по его оценке, позволит российской стороне временно ослабить сразу несколько проблем - прежде всего связанных с обеспечением топливом и последствиями низких температур в регионах, расположенных рядом с зоной боевых действий.

При этом ожидать снятия других форм экономического давления на Украину, вероятно, не стоит. В частности, ограничения в отношении украинских портов, которые остаются одним из ключевых рычагов воздействия, скорее всего, не станут частью потенциальной договорённости.

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее у Трампа сделали заявление о переговорах Украины. Проведенное американскими переговорщиками переговоры дали возможность выяснить различные вопросы, подчеркнул Джаред Кушнер.

Напомним, что переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате. Новая встреча может состояться в Абу-Даби.

Напомним, как ранее писал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона передала Киеву сигнал о готовности Москвы вернуться к дипломатическому треку. В то же время он подчеркнул, что США ищут путь к деэскалации зимой и возобновлению диалога. По его словам, Киев намерен использовать сентябрь и октябрь для возобновления переговоров.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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