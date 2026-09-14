В украинском языке нет СМИ, ВНЗ и ГОСТ: какие привычные аббревиатуры стоит забыть

Вы узнаете:
- Какие привычные аббревиатуры имеют советское или российское происхождение
- Чем заменить ГОСТ, СМИ, МРЭВ, ВУЗ и другие сокращения
- Какие аббревиатуры уже не используются в официальном украинском языке
Некоторые сокращения, которые украинцы привыкли использовать в повседневной жизни, имеют советское или российское происхождение. Часть из них сегодня уже не соответствует украинской официальной терминологии.
Главред выяснил, какие аббревиатуры стоит оставить в прошлом и чем их заменить.
Почему не стоит использовать ГОСТ
Как рассказала лингвист Алина Острожская в TikTok, аббревиатура ГОСТ происходит от русского названия "государственный общесоюзный стандарт". Система стандартов была введена ещё в советские времена.
В Украине же используется ДСТУ - государственный стандарт Украины.
Почему вместо СМИ используют медиа
Аббревиатура СМИ означает "средства массовой информации" и имеет советское происхождение. По словам Алины Острожской, в советские времена средства массовой информации были мощным инструментом пропаганды.
В 2023 году вступил в силу Закон Украины "О медиа", который закрепил термин "медиа". Это понятие более широкое, ведь охватывает не только телевидение, радио и печатные издания, но и блоги, социальные сети и подкасты.
Почему МРЕО и МРЕВ больше не используются
МРЕО - российская аббревиатура. Она расшифровывается как "межрайонный экзаменационно-регистрационный отдел".
Также можно было встретить украинизированный вариант МРЕВ, однако он вышел из активного употребления. В 2015 году Кабинет Министров Украины официально упразднил МРЕВ. Соответствующие услуги сегодня предоставляют сервисные центры МВД.
Чем заменить ВУЗ и ВНЗ
Аббревиатура ВУЗ является калькой с русского языка. В то же время сокращение ВНЗ в настоящее время также считается неактуальным в официальной терминологии.
После принятия в 2017 году Закона Украины "Об образовании" используется аббревиатура ЗВО - учреждение высшего образования. В то же время в украинском языке сохраняется неофициальное слово "виш".
Видео о том, каких аббревиатур нет в украинском языке, можно посмотреть по ссылке.
Почему БОМЖ имеет русское происхождение
Аббревиатура БОМЖ также происходит из русского языка. Она расшифровывается как "без определённого места жительства".
В украинском языке вместо этой аббревиатуры можно использовать соответствующие нейтральные описательные конструкции в зависимости от контекста.
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Об авторе: Алина Острожская
Алина Острожская - украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы ведут онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке.
Её блог активно развивается на различных платформах:
- В Instagram за страницей следят 29,7 тысячи подписчиков.
- В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео набрали 965,2 тысячи лайков.
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