В украинском языке нет СМИ, ВНЗ и ГОСТ: какие привычные аббревиатуры стоит забыть

Часть привычных аббревиатур имеет советское происхождение, а некоторые из них уже официально заменены другими терминами.

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Каких аббревиатур на самом деле нет в украинском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Какие привычные аббревиатуры имеют советское или российское происхождение

Чем заменить ГОСТ, СМИ, МРЭВ, ВУЗ и другие сокращения

Какие аббревиатуры уже не используются в официальном украинском языке

Некоторые сокращения, которые украинцы привыкли использовать в повседневной жизни, имеют советское или российское происхождение. Часть из них сегодня уже не соответствует украинской официальной терминологии.

Главред выяснил, какие аббревиатуры стоит оставить в прошлом и чем их заменить.

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Почему не стоит использовать ГОСТ

Как рассказала лингвист Алина Острожская в TikTok, аббревиатура ГОСТ происходит от русского названия "государственный общесоюзный стандарт". Система стандартов была введена ещё в советские времена.

В Украине же используется ДСТУ - государственный стандарт Украины.

Почему вместо СМИ используют медиа

Аббревиатура СМИ означает "средства массовой информации" и имеет советское происхождение. По словам Алины Острожской, в советские времена средства массовой информации были мощным инструментом пропаганды.

В 2023 году вступил в силу Закон Украины "О медиа", который закрепил термин "медиа". Это понятие более широкое, ведь охватывает не только телевидение, радио и печатные издания, но и блоги, социальные сети и подкасты.

Почему МРЕО и МРЕВ больше не используются

МРЕО - российская аббревиатура. Она расшифровывается как "межрайонный экзаменационно-регистрационный отдел".

Также можно было встретить украинизированный вариант МРЕВ, однако он вышел из активного употребления. В 2015 году Кабинет Министров Украины официально упразднил МРЕВ. Соответствующие услуги сегодня предоставляют сервисные центры МВД.

Чем заменить ВУЗ и ВНЗ

Аббревиатура ВУЗ является калькой с русского языка. В то же время сокращение ВНЗ в настоящее время также считается неактуальным в официальной терминологии.

После принятия в 2017 году Закона Украины "Об образовании" используется аббревиатура ЗВО - учреждение высшего образования. В то же время в украинском языке сохраняется неофициальное слово "виш".

Алина Острожская / Фото: скриншот

Видео о том, каких аббревиатур нет в украинском языке, можно посмотреть по ссылке.

Почему БОМЖ имеет русское происхождение

Аббревиатура БОМЖ также происходит из русского языка. Она расшифровывается как "без определённого места жительства".

В украинском языке вместо этой аббревиатуры можно использовать соответствующие нейтральные описательные конструкции в зависимости от контекста.

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Об авторе: Алина Острожская Алина Острожская - украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы ведут онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке. Её блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следят 29,7 тысячи подписчиков.

В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео набрали 965,2 тысячи лайков.

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