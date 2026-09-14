РФ разрушила один из крупнейших заводов керамики в Украине: сколько займет восстановление

Восстановление производственных мощностей предприятия займет не менее полугода.

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Россия уничтожила крупный завод в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, из открытых источников

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Завод Cersanit Invest в Звягеле приостановил работу

Атака была совершена российскими реактивными БПЛА

На восстановление потребуется минимум шесть месяцев

Завод по производству керамики Cersanit Invest в Звягеле в Житомирской области полностью остановил работу после удара российских реактивных беспилотников. Производственные мощности получили значительные повреждения, а персонал, находившийся на территории предприятия во время атаки, успели эвакуировать в безопасное место - обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба компании.

Последствия удара затронули не вспомогательную инфраструктуру, а сердце технологической линии.

"Атака нанесла серьезный ущерб предприятию, в частности ключевым элементам производственного цикла керамической плитки. В нынешних условиях возобновление производства и его дальнейшее функционирование невозможны", - говорится в сообщении компании.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Сроки ремонта и размер убытков

В настоящее время на предприятии работает комиссия, которая оценивает масштаб убытков. По предварительным подсчетам Cersanit, восстановить производственные линии удастся не раньше чем через шесть месяцев, и этот срок в компании называют минимальным.

Точная сумма убытков пока не обнародована - подробная оценка разрушений продолжается.

Что потерял рынок

Звягельская площадка - один из крупнейших в Украине производителей керамической плитки и сантехники. Предприятие строили с нуля, оно выпускает продукцию под брендами Cersanit и Opoczno, а также производит керамическую и акриловую сантехнику.

Россия может усилить удары по западу Украины

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что западные области Украины могут чаще подвергаться вражеским ударам.

"Сегодня у нас есть информация о том, что, к сожалению, удары по западу Украины могут стать несколько чаще. Мы видим, что удары наносятся по всему западу страны", - подчеркнул он.

Мэр города призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 13 сентября российские войска массированно атаковали западные области Украины ударными беспилотниками. В частности, обломки одного из сбитых вражеских беспилотников упали на территории предприятия в Хмельницком районе. Там возник пожар.

Также РФ нанесла удар по АЗС возле пункта пропуска на границе с Польшей. После удара вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил саму заправку и грузовые автомобили, находившиеся поблизости.

Кроме того, примерно в двух километрах от польской границы российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда. Не исключено, что целью российского реактивного дрона мог быть дипломатический поезд, который незадолго до атаки находился на станции.

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Об персоне: Руслан Марцинкив Руслан Марцинкив - украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии "Всеукраинское объединение "Свобода"". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), пишет Википедия.

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