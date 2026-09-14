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Генпрокурор Кравченко объявил подозрение директору НАБУ Кривоносу: что известно

Дарья Пшеничник
14 сентября 2026, 08:43обновлено 14 сентября, 09:14
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Генпрокурор утверждает, что во время обысков в операции "Карфаген" НАБУ и САП получили защищенные материалы, а часть документов скопировали и похитили.

Генпрокурор Кравченко объявил подозрение директору НАБУ Кривоносу: что известно
Кравченко подписал уведомление о подозрении в адрес директора НАБУ Кривоноса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное из новости:

видео дня
  • Кравченко подписал подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса
  • Второе подозрение - лицу, близкому к руководителю САП
  • Генпрокурор заявил, что от этого шага его удерживал Зеленский

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал уведомление о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. Об этом он заявил в видеообращении 14 сентября, вскоре после того, как сам подал заявление об отставке.

Квалификацию инкриминируемых главе антикоррупционного органа действий генпрокурор перечислил публично, подчеркнув наличие собранной доказательной базы.

"Я подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении с целью искусственного создания оснований для уклонения от ответственности в суде", - заявил Кравченко.

Параллельно он анонсировал ещё одно процессуальное решение - в отношении лица из ближайшего окружения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ей, по версии генпрокурора, вменяют давление на судей Высшего антикоррупционного суда, предложения неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации. Материалы этих производств Кравченко готов обнародовать.

Версия о настоящей цели "Карфагена"

Свою отставку генпрокурор связал с серией следственных действий антикоррупционных органов. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники писала об обысках у самого Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Так называемая операция „Карфаген" была направлена не только против меня, ее истинной целью было получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП, а затем отстранить генерального прокурора и приостановить принятие процессуальных решений. В этих делах НАБУ и САП во время обысков получили защищенные материалы. Часть документов была скопирована и похищена", - сказал он.

Подача заявления об отставке, по словам генпрокурора, не является ни признанием вины, ни результатом каких-либо договоренностей, ни отказом от защиты собственной репутации.

Почему решение откладывали

Отдельной темой заявления стал фактор Банковой. Кравченко утверждает, что был готов действовать значительно раньше, однако от шагов, которые могли бы выглядеть политическими, его удерживал президент Владимир Зеленский.

Сам Кривонис ещё 8 сентября в комментарии LB.ua заявлял, что тезис о политизации бюро используют для защиты от уголовного преследования. Тогда же он напомнил об основном принципе: подозрение объявляется при наличии достаточных доказательств, а его отсутствие означает либо недостаток доказательной базы, либо то, что человек вообще не фигурирует в расследовании.

Как писал Главред, Руслан Кравченко 7 сентября заявил, что подал заявление об отставке с поста генерального прокурора и назвал это политическим шагом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что чиновник ГПП "крышевал" мошеннические колл-центры: НАБУ раскрыло схему. Следствие установило, что чиновник отмывал деньги через недвижимость, драгоценности и счета близких ему лиц.

Ранее НАБУ и САП обнародовали материалы спецоперации, разоблачающие масштабную рейдерскую схему. Преступная организация действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных чиновников Офиса президента Украины и других лиц.

Впоследствии в НАБУ обнародовали видео с отрывками разговоров фигурантов расследования. На одной из записей мужчина говорит: "У нас „Спасение рядового Райана"". Вот только недоумка может записать на своих детей кражу денег и ещё и оплату их обучения. Поэтому „Форест Гамп"".

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Об персоне: Руслан Кравченко

Руслан Кравченко - украинский политик, Генеральный прокурор Украины (с 21 июня 2025 года). Председатель Государственной налоговой службы Украины (31.12.2024–17.06.2025), руководитель Киевской областной государственной администрации (10.04.2023–30.12.2024), пишет Википедия.

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