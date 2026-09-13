Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

От количества соли и условий ферментации зависит, насколько хрустящей, сочной и кислой получится капуста.

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Рецепт квашеной капусты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько соли нужно добавить на 1 кг капусты

Сколько дней и при какой температуре должна бродить капуста

Какую капусту лучше выбрать

Квашеная капуста - одна из самых популярных традиционных заготовок, которая ценится не только за вкус, но и за пользу. Она содержит витамин C, клетчатку и натуральные пробиотики, которые поддерживают пищеварение.

Чтобы закуска получилась, нужно соблюсти правильные пропорции соли и выдержать время брожения, пишет Главред со ссылкой на Pyszności.

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Сколько соли добавить для брожения капусты

Оптимальным считается соотношение около 10 граммов на каждый килограмм капусты. Такая концентрация обеспечивает равномерное брожение и сбалансированный вкус. Если соли будет меньше, возрастает риск развития нежелательных бактерий, а если больше - капуста станет слишком соленой и фактически непригодной к употреблению. Для засолки рекомендуем использовать каменную соль: она действует не только как приправа, но и как природный консервант, благодаря которому капуста может храниться месяцами.

Сколько времени требуется для брожения

Процесс ферментации длится в среднем от 8 до 14 дней. В теплой комнате капуста заквашивается быстрее, но вкус получается мягче. В прохладе процесс идет медленнее, зато аромат и кислинка становятся более выраженными. Оптимально держать банку при температуре около 20 °C. Уже через 10 дней капуста готова к употреблению, но чем дольше она стоит, тем кислее становится.

Какую капусту выбрать

Для квашения лучше всего подходят осенние сорта с плотными и твёрдыми листьями. Они содержат достаточно сока, хорошо держат форму и дают насыщенный вкус.

Как правильно приготовить квашеную капусту

Капусту нужно нарезать тонко, чтобы она быстро выделила сок. Затем добавляют соль в правильной пропорции и тщательно разминают руками. Овощ начинает выделять сок, который становится естественным рассолом. Затем капусту плотно утрамбовывают в банку так, чтобы она была полностью погружена в жидкость. Если сока недостаточно, можно долить немного кипяченой воды с солью.

Сверху кладут груз, чтобы капуста не соприкасалась с воздухом. Банку хранят при комнатной температуре, а каждый день прокалывают деревянной палочкой, чтобы выходили газы. Это предотвращает появление горечи и делает вкус чистым.

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Об источнике: Pysznosci Pyszności - это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Лакомства". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

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