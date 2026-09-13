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Защита от бед и приток денег в дом: как проводить древний ритуал с мылом

Марина Иваненко
13 сентября 2026, 10:53
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Мыло в народных поверьях имело особое значение. Какой обряд должен был помочь избавиться от финансовых проблем и какие приметы с ним связывали.
Почему мыло считалось символом очищения
Почему мыло считалось символом очищения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как с помощью мыла пытались привлечь деньги
  • Почему мыло нельзя было передавать из рук в руки
  • Какие приметы связывали с мылом

В народной культуре наших предков мыло всегда считалось чем-то большим, чем просто средством для ежедневной гигиены. Ему приписывали мощные сакральные свойства, считая символом полного очищения, обновления и освобождения от накопленного негатива. Именно поэтому с этим бытовым предметом связано немало верований, а с помощью специальных ритуалов с мылом предки пытались привлечь в дом достаток, решить финансовые трудности и наладить семейную жизнь. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Радио Трек", для привлечения материального благополучия и избавления от невзгод проводили особый обряд. Для этого использовали кусок мыла, которым уже пользовались. Его заворачивали в бумагу или небольшой кусок ткани и оставляли на всю ночь прямо на пороге дома. Утром, выходя из дома, этот сверток уносили и выбрасывали за пределы собственного двора. Считалось, что вместе с ним из жизни уходят все финансовые неудачи, а материальное положение должно быстро улучшиться. Впрочем, злоупотреблять ритуалом не советовали - его проводили не чаще одного раза в месяц.

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Об источнике: "Радио Трек"

Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте.

Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

Помимо ритуала для обогащения, существует ряд важных предостережений и примет, связанных с мылом в повседневной жизни:

  • Не пользуйтесь чужим мылом. Считалось, что вместе с ним можно нечаянно перенять чужие болезни, беды и негатив.
  • Не передавайте мыло из рук в руки. Такая неосторожность, по поверьям, приводит к ссорам или означает передачу собственных проблем другому человеку. Чтобы поделиться мылом, его следует сначала положить на поверхность.
  • Не одалживайте мыло посторонним. Вместе с ним из дома может уйти собственная энергия, успех и семейный уют.
  • Будьте осторожны с выбрасыванием. Выбросить почти новое мыло - к потере благосостояния. Выбрасывать можно только остатки после проведения соответствующих обрядов.
  • Не оставляйте мыло в воде. Если оно постоянно размокает в мыльнице, это, по поверьям, предупреждает о постоянных лишних тратах и материальных трудностях.
  • Уронили мыло - поднимите и промойте. Падение мыла на пол считалось предупреждением о мелких хлопотах или внезапных неприятностях.
Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

В то же время подарить кусок мыла близкому человеку считалось приятным и добрым знаком. Такой жест символизировал искреннее пожелание нового легкого начала, очищения от прошлых невзгод и гармонии в жизни.

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