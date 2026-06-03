Историк назвал главное отличие между украинцами и россиянами: не язык и не культура

Историк Виталий Дрибница объяснил, почему главное различие между украинцами и россиянами заключается не в языке или культуре, а в цивилизационном развитии.

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Чем украинцы отличаются от россиян — историк объяснил главное отличие / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Чем украинцы отличаются от россиян

В чем главное отличие между украинцами и россиянами

Украинцы и россияне имеют не только разный исторический опыт, но и разную цивилизационную основу. Именно это является ключом к пониманию различий между двумя народами. Об этом заявил украинский блогер, историк, соавтор учебников по истории Украины для общеобразовательных школ Виталий Дрибница в эфире "ГОНЧАРОВА PODCAST".

Специалист подчеркивает, что дело не в языке или культуре, а в особенностях развития обществ, которые формировались в разных условиях на протяжении веков.

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Главред выяснил, в чем разница между украинцами и россиянами.

Чем украинцы отличаются от россиян

Историк Виталий Дрибница считает, что украинцы исторически принадлежат к европейской цивилизации, хотя и находились на ее восточной границе.

"Мы другие. Мы всегда были такой восточной частью европейской цивилизации. Очень восточной, очень крайней частью, но все же европейской цивилизации", — отметил историк.

В то же время россиян он рассматривает как представителей отдельной цивилизации, которая формировалась по другим правилам и принципам.

Смотрите видео об историческом различии между украинцами и россиянами:

"Россияне — это отдельная цивилизация, отдельная. Они не такие", — подчеркнул эксперт.

Почему украинцы и россияне по-разному воспринимают информацию

По мнению историка, различия между народами проявляются не только в традициях или общественном устройстве, но и в самом способе восприятия информации и коммуникации.

"Они воспринимают информацию не так. Не потому, что они плохие, а мы хорошие. Потому что у них так традиционно сложилось, и они воспринимают систему договоров, систему общения по-другому", — пояснил специалист.

Виталий Дрибница признается, что в свое время сам пытался понять причины такой разницы между украинцами и россиянами.

"Я в свое время, когда был еще молодым педагогом-историком, никак не мог понять, ну как это так. Вроде бы нормальные люди, говорят "на одном языке" с нами и так далее, а воспринимают информацию совершенно как-то для меня непонятно", — рассказал историк.

По его словам, ответ он нашел в методологии истории, которая объясняет особенности развития разных наций и цивилизаций.

"Методологи сказали, что это другая нация, другая цивилизация, они по-другому воспринимают объем информации", — отметил эксперт.

Украина как пограничье цивилизаций

Историк подчеркивает, что украинские земли веками находились на границе разных цивилизационных миров. Именно это существенно повлияло на формирование украинского характера и мировоззрения.

"Мы развивались в определенных условиях, когда постоянно находились на стыке цивилизаций. Христианской, исламской и российской цивилизаций. Мы привыкли постоянно, грубо говоря, отбиваться", — пояснил специалист.

По его убеждению, длительное пребывание на стыке разных культур и политических влияний выработало у украинцев особый опыт взаимодействия с различными средами и необходимость постоянно защищать собственное пространство.

Почему конфликт между цивилизациями остается актуальным

По мнению историка, само по себе различие между цивилизациями не было бы проблемой, если бы оно не сопровождалось попытками навязать свое влияние другим.

"Если бы они спокойно сидели в своих странах и нас не трогали, то, ради Бога, будьте себе чужими. Они же постоянно лезут на эту территорию", — подчеркнул эксперт.

Виталий Дрибница считает, что многие современные процессы имеют глубокие исторические корни и связаны с особенностями развития различных цивилизационных моделей, которые формировались на протяжении веков.

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О личности: Виталий Дрибница Виталий Александрович Дрибница (род. 28 июня 1965, Кривой Рог, УССР) — украинский видеоблогер из Белой Церкви, педагог, методист по истории, соавтор учебников по истории Украины для общеобразовательных школ. Автор популярного YouTube-канала по истории "Vox Veritatis" и канала "Fox Veritatis"[4]. Член Национального союза журналистов Украины (с 31 мая 2025 года). Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2025), сообщает Википедия.

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