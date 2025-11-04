Историк Алферов рассказал о древнем украинском городе, который за свою многовековую историю менял множество названий, но всегда сохранял свою сущность.

Самый старый город Украины - где находится самый старый город Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Старейший город Украины, история которого насчитывает более 2,5 тысячи лет, до сих пор несет в своем названии следы советской политики - и все из-за решения тирана, ответственного за уничтожение миллионов украинцев Иосифа Сталина.

Главред выяснил, какой самый старый город в Украине и почему Сталин его переименовал.

Сколько лет Белгороду-Днестровскому

Профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, как советский диктатор изменил судьбу этого древнего города.

"Как Сталин поиздевался над украинским городом, которому 2,5 тысячи лет", - отметил историк, подчеркнув уникальность и глубину его прошлого.

Какой самый старый город Украины

Речь идет о Белгород-Днестровском - городе, который на протяжении веков имел множество названий.

"Финикийцы называли этот город Офиусса, а древние греки - Тира. Славяне - Анти - Турис. Римляне называли его Альба Юлия, византийцы - Левкополь, Аспракастрон или Маврокастрон. Генуэзцы знали его как Монкастро, молдаване - Четатя-Албе ("Белая крепость"), а турки - Аккерман. Это наш украинский город Белгород-Днестровское. Но на самом деле это просто Белгород", - объясняет историк.

Как Сталин переименовал Белгород

Во всех этих названиях, добавляет эксперт, "заложен один корень - Белый Град, Белгород", что подчеркивает неизменность сути города, несмотря на смену империй и правителей. Однако в 1944 году советская власть решила вмешаться в историю.

"Сталин приказал переименовать город Белгород в Белгород-Днестровский, так, чтобы отличать от российского Белгорода", - рассказывает Алферов.

Стоит отметить, что эта "днестровская" приставка, которая была добавлена, чтобы кремлевский диктатор и тиран Сталин между отличать российский Белгород и украинский Белгород в Одесской области осталась в названии до сих пор.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

