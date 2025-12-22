Укр
"Тогда он в меня влюбился": Сопонару раскрыла детали знакомства с мужем-британцем

Анна Подгорная
22 декабря 2025, 15:44
Звезда Женского Квартала назвала особенное место для нее и избранника.
Ирина Сопонару с мужем
Ирина Сопонару муж - с чего начались отношения артистки с Ризом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irinasoponaru, Пресс-служба

Кратко:

  • Ирина Сопонару рассказала, с чего началась ее лавстори с мужем-британцем
  • Какие места в Украине пара считает особенными

Актриса и юмористка Ирина Сопонару, которая в прошлом году вышла замуж за британца Риза, рассказала о любимых местах для свиданий. Она призналась, что открыла для любимого много романтических локаций в Украине, которые стали особенными для их пары. Вместе они более четырех лет и за это время успели немало попутешествовать по стране. Своим топом мест для свиданий Ирина Сопонару поделилась на съемках шоу "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ.

"Мы с мужем очень любим ходить на свидания в ботанический сад имени Гришко. Когда мы впервые туда пошли, я устроила такой классный пикник, что мне кажется, именно тогда он в меня влюбился. Для нас это такое особенное место", – прокомментировала Ирина Сопонару.

Кроме Киева, важное значение в их истории любви играет Львов. Именно там Риз сделал предложение актрисе. Не менее знаковыми для супругов остаются Черновцы – родной город Ирины, где они поженились.

"Мы очень любим бывать во Львове. Это одно из наших самых любимых мест. Во Львове он мне сделал предложение, поэтому для меня это тоже очень знаковый город. В Черновцы рекомендую приезжать, там есть очень классные места, очень красиво", – добавила звезда.

Ирина Сопонару с мужем
Ирина Сопонару муж - с чего начались отношения артистки с Ризом / фото: instagram.com/irinasoponaru

Смотрите шоу "Я люблю Украину" каждое воскресенье в 19:00 на телеканале ТЕТ и снова и снова убеждайтесь, сколько красоты, тепла и поводов для гордости имеет наша страна.

О персоне: Ирина Сопонару

Ирина Сопонару - украинская актриса, комик, ведущая. Наиболее известна участием в юмористических шоу "Женский квартал" и "Лига смеха", и в скетч-комедии "Країна У". Ведет собственный Youtube-канал SoponaruTV.

