'Был жесткий разговор': Зеленский о работе МОГ во время массированного удара РФ

В результате ударов РФ есть значительные повреждения объектов энергетики, подчеркнул президент.

https://glavred.info/ukraine/byl-zhestkiy-razgovor-zelenskiy-o-rabote-mog-vo-vremya-massirovannogo-udara-rf-10738856.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский прокомментировал отражение массированного удара РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, воздушное командование "Пивдень"

Главное из заявлений Зеленского:

Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп

Дипломаты должны ускориться и в работе с партнерами по пакетам ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор и заслушал доклады из всех областей после массированного российского удара.

Об этом глава государства написал в своем Telegram, подробно остановившись на проблемных вопросах.

видео дня

Критика работы мобильных огневых групп

"Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей. Рассчитываю также на увеличение программ поддержки людей, и правительство Украины получило конкретные задачи", - написал он.

По словам президента, украинские дипломаты должны ускориться и в работе с партнерами по пакетам поддержки нашей ПВО и энергетической устойчивости.

Удары РФ по объектам энергетики

Россияне применили более 400 дронов, и значительная часть - "шахеды". Также почти 40 ракет различных типов. Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения.

"Это отражает общее отношение России к ситуации и их истинные намерения. На сегодняшний день Россия не демонстрирует готовности к окончанию этой войны в ближайшее время, и как с точки зрения фронта, так и таких массированных ударов Россия продолжает политику фактического уничтожения Украины", - подчеркнул глава государства.

По его словам, россияне целенаправленно ударили, в частности, по энергетическим объектам, от которых зависит работа украинских атомных станций, что ставит под угрозу не только безопасность в Украине, но и общую безопасность региона и Европы.

Принуждение РФ к прекращению войны

"Считаем, что партнеры и в Америке, и в Европе, и в других государствах, которые хотят мира, должны трезво смотреть на это и действовать соответственно. Нужно реальное давление на Россию, чтобы появились реальные изменения в их намерениях и общих перспективах", - добавил он.

Удары по объектам энергетики: что известно

Кроме того, на селекторе подробно обсудили ситуацию с энергообеспечением:

Киева;

Киевской области;

Харькова и области;

Чернигова и области;

Сумщины;

Полтавщины;

Черкасской области;

Днепропетровщины;

Одесской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Донецкой области;

Запорожья;

Кропивницкого и области;

Житомирщины;

Винницкой области;

Ивано-Франковской области;

Ровенской области;

Волынской области;

Львовской области.

/ Главред

Везде задействованы необходимые силы для ликвидации последствий удара и восстановления. МВД Украины создает дополнительные команды для оперативной работы на энергообъектах западных областей, резюмировал Зеленский.

Цели атак РФ на энергетическую инфраструктуру: оценка эксперта

О целях атак РФ на энергетическую инфраструктуру высказался эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев. Он отметил, что поражение подстанций и магистральных ЛЭП ослабляет устойчивость энергосети Украины и существенно осложняет перераспределение электроэнергии между регионами. В такой ситуации, подчеркнул специалист, краткосрочные отключения электроэнергии являются необходимым шагом для предотвращения масштабных аварий.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Другие новости:

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред