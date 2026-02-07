'Был жесткий разговор': Зеленский о работе МОГ во время массированного удара РФ

Главное из заявлений Зеленского:
- Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп
- Дипломаты должны ускориться и в работе с партнерами по пакетам ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор и заслушал доклады из всех областей после массированного российского удара.
Об этом глава государства написал в своем Telegram, подробно остановившись на проблемных вопросах.
Критика работы мобильных огневых групп
"Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей. Рассчитываю также на увеличение программ поддержки людей, и правительство Украины получило конкретные задачи", - написал он.
По словам президента, украинские дипломаты должны ускориться и в работе с партнерами по пакетам поддержки нашей ПВО и энергетической устойчивости.
Удары РФ по объектам энергетики
Россияне применили более 400 дронов, и значительная часть - "шахеды". Также почти 40 ракет различных типов. Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения.
"Это отражает общее отношение России к ситуации и их истинные намерения. На сегодняшний день Россия не демонстрирует готовности к окончанию этой войны в ближайшее время, и как с точки зрения фронта, так и таких массированных ударов Россия продолжает политику фактического уничтожения Украины", - подчеркнул глава государства.
По его словам, россияне целенаправленно ударили, в частности, по энергетическим объектам, от которых зависит работа украинских атомных станций, что ставит под угрозу не только безопасность в Украине, но и общую безопасность региона и Европы.
Принуждение РФ к прекращению войны
"Считаем, что партнеры и в Америке, и в Европе, и в других государствах, которые хотят мира, должны трезво смотреть на это и действовать соответственно. Нужно реальное давление на Россию, чтобы появились реальные изменения в их намерениях и общих перспективах", - добавил он.
Удары по объектам энергетики: что известно
Кроме того, на селекторе подробно обсудили ситуацию с энергообеспечением:
- Киева;
- Киевской области;
- Харькова и области;
- Чернигова и области;
- Сумщины;
- Полтавщины;
- Черкасской области;
- Днепропетровщины;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Донецкой области;
- Запорожья;
- Кропивницкого и области;
- Житомирщины;
- Винницкой области;
- Ивано-Франковской области;
- Ровенской области;
- Волынской области;
- Львовской области.
Везде задействованы необходимые силы для ликвидации последствий удара и восстановления. МВД Украины создает дополнительные команды для оперативной работы на энергообъектах западных областей, резюмировал Зеленский.
Цели атак РФ на энергетическую инфраструктуру: оценка эксперта
О целях атак РФ на энергетическую инфраструктуру высказался эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев. Он отметил, что поражение подстанций и магистральных ЛЭП ослабляет устойчивость энергосети Украины и существенно осложняет перераспределение электроэнергии между регионами. В такой ситуации, подчеркнул специалист, краткосрочные отключения электроэнергии являются необходимым шагом для предотвращения масштабных аварий.
О персоне: Геннадий Рябцев
Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.
