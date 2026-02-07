Укр
Рассада потолстеет на глазах: садовод раскрыла секрет бабушкиного метода

Анна Ярославская
7 февраля 2026, 09:19
38
Уникальная подкормка даже слабую и чахлую рассаду превратит в мощную и коренастую.
Рассада
Народный рецепт против вытягивания рассады / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Назван проверенный народный рецепт подкормки для крепкой рассады
  • Смесь предотвращает вытягивание растений без досвечивания
  • Подкормка укрепляет корни, стимулирует рост и защищает от болезней

Крепкая и здоровая рассада - залог богатого урожая. На Youtube-канале Сад, огород ПРО поделились проверенным рецептом натуральной подкормки, благодаря которой рассада никогда не будет вытягиваться и без досвечивания вырастет жирной и коренастой.

"Так делала еще моя бабушка. Благодаря такой подкормке у вас всегда будет замечательная рассада, как с картинки. От такой подкормки рассада растет вширь, а не в высоту. Этот рецепт мы используем в нашей семье уже несколько поколений. Ему более 50 лет, так что он проверен временем", - рассказала садовод.

Чем подкормить рассаду народными средствами

Для приготовления этой натуральной подкормки понадобятся простые и доступные ингредиенты, которые есть дома у каждого.

Вам понадобится:

  • отстоянная вода: 500 мл;
  • дрожжи: 0,5 чайной ложки (свежие или сухие);
  • сахар: 1 чайная ложка;
  • йод: 1 капля.

Для начала в небольшую емкость налить 500 мл воды. Всыпать 0,5 чайной ложки дрожжей и тщательно размешать.

Дрожжи содержат полезные микро- и макроэлементы (витамины группы В, D, А, Е, азот, фосфор, калий, кальций, магний), способствуют развитию корневой системы и зеленой массы, улучшают состав почвы и усвоение питательных веществ растениями.

"Даже слабенькую вытянувшуюся рассаду можно снова сделать крепкой и низенькой, благодаря дрожжам. Листочки будут зеленые и крепенькие", - подчеркнула садовод.

Далее нужно всыпать 1 чайную ложку сахара и хорошо размешать. Сахар активизирует работу дрожжей, является источником энергии для растений, способствует наращиванию зеленой и корневой массы, обеспечивает питание.

Также нужно добавить всего 1 каплю йода и тщательно перемешать. Йод улучшает иммунитет рассады, стимулирует рост и обмен веществ, придает крепкость, является антисептиком, защищает от "черной ножки" и грибков.

Подкормка вносится по одной чайной ложке готовой смеси на каждое растение во влажную почву.

"Особенно подходит эта подкормка для слабой рассады. Подкормите так и ваша рассада станет самой лучшей и самой крепкой", - подчеркнули на канале.

Смотрите видео - Как приготовить эффективную натуральную подкормку для рассады:

Как писал Главред, монстера — это красивое и неприхотливое комнатное растение, которое может легко вырастить даже новичок. Монстеры особенно ценятся за свои блестящие зеленые листья, но иногда случается так, что они начинают желтеть. К счастью, пожелтение листьев монстеры — это не конец света, и проблему можно легко решить. Что делать, если у монстеры пожелтели листья, читайте в материале - Листья монстеры желтеют и сохнут: что нужно срочно сделать, чтобы спасти растение.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

