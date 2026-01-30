Укр
Листья монстеры желтеют и сохнут: что нужно срочно сделать, чтобы спасти растение

Анна Ярославская
30 января 2026, 12:48
Роскошные листья монстеры будут блестящими и яркими, если за растением правильно ухаживать.
Монстера
Монстера - желтеют и сохнут листья: что делать / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Основные причины пожелтения листьев монстеры
  • Как полив влияет на состояние растения
  • Что делать, если у монстеры пожелтели листья

Монстера — красивое и неприхотливое комнатное растение, которое может легко вырастить даже новичок. Монстеры особенно ценятся за свои блестящие зеленые листья, но иногда случается так, что они начинают желтеть. К счастью, пожелтение листьев монстеры — это не конец света, и проблему можно легко решить.

Почему у монстеры желтеют листья

Чрезмерный полив — это наиболее распространенная причина пожелтения листьев монстеры, пишет Martha Stewart.

Эти растения предпочитают равномерно влажную почву. При этом им необходим кислород для корней. Когда почва остается влажной слишком долго, корни не могут дышать, что приводит к стрессу и снижению усвоения питательных веществ.

Чтобы понять, что монстере не хватает воздуха, просто опустите палец на несколько сантиметров в горшок и посмотрите, влажная ли почва. Также можно приподнять горшок. Сухое растение на удивление легкое, переувлажненное — тяжелое.

Чтобы решить проблему, просто дайте почве высохнуть, воздерживаясь от полива. Подождите, пока верхние 50 процентов почвенной смеси просохнут перед поливом растения.

Если вы не уверены, нуждается ли ваша монстера в поливе, лучше подождать, так как ей, как правило, будет лучше, если почва будет немного пересушена.

Если симптомы не проходят, можно попробовать другие методы. Осторожно выньте растение из горшка и проверьте корни. Обрежьте все коричневые или мягкие части и пересадите растение в свежую, хорошо дренированную почву.

Также убедитесь, что в вашем горшке есть дренажные отверстия. Монстера не любит застоя воды.

У монстеры желтеют кончики листьев? Главная причина - недостаток воды. Признак этой проблемы - хрустящие края на листьях.

Качество воды. Если листья монстеры пожелтели на краях или на них появились пятна, эта проблема, вероятно, вызвана чувствительностью к водопроводной воде.

Если стандартные способы не помогают, попробуйте использовать фильтрованную воду или дать водопроводной воде отстояться на ночь.

Недостаточное освещение. Монстера хорошо растет при ярком рассеянном свете, а его недостаток может вызвать проблемы. При слабом освещении растение медленно расходует воду, что приводит к пожелтению листьев и вытягиванию побегов.

Если ваше растение находится в месте с недостатком света, и вы заметили, что его листья желтеют, просто перенесите монстеру к светлому окну с рассеянным светом или используйте фитолампу.

Стоить помнить, что слишком много света может вызвать стресс и даже легкий ожог листьев, поэтому следите за тем, чтобы растение не стояло на слишком солнечном месте.

Вредители — это еще одна причина пожелтения листьев монстеры. Чтобы от них избавиться, тщательно промойте листья и обработайте пестицидом, маслом нима или средствами против трипсов. Повторяйте обработку в течение четырех-шести недель.

Чтобы предотвратить повторное появление вредителей, важно регулярно осматривать растения. Таким образом, вы сможете обнаружить трипсов и других вредителей на ранней стадии, до того, как они начнут поедать листья и вызывать их пожелтение.

Дефицит питательных веществ. Длительное пожелтение, особенно бледных листьев с зелеными прожилками, может свидетельствовать о недостатке азота или микроэлементов.

Стоит помнить, что питательные вещества — залог здоровья и процветания монстеры. В течение вегетационного периода периодически, каждые две недели вносите удобрения, а в зимние месяцы подкармливать монстеру нужно реже.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

15:07

13:16

