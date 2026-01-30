Украинские бойцы постепенно продвигались, избегая крупных столкновений, используя дроны для уничтожения врага.

Украинские военные добились успеха в Купянске / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

Ударные группы были разделены на небольшие команды, которые продвигались скрытно

Украинские силы продолжили наступление, штурмовали город и закреплялись

Противник оказался зажат и не имел возможности отступить

Украинские военные считают операцию под Купянском одной из самых успешных с августа 2024 года. В сентябре была создана секретная поисково-ударная группа под командованием полковника Сергея Сидорина, когда российские войска прорвали оборону и вошли в город.

По его словам, только его подразделение уничтожило или ранило около 1500 оккупантов, соотношение потерь составило десять к одному. В городе остаются небольшие российские группы, которых продолжают нейтрализовать дронами, пишет The Times.

Детали удачной операции

Украинские ударные группы были разделены на небольшие команды, которые продвигались скрытно, дезориентируя противника. OSINT-аналитиков попросили не публиковать позиции войск, а район закрыли для журналистов.

Украинские бойцы постепенно продвигались, избегая крупных столкновений, используя дроны для уничтожения врага и перекрывая его линии снабжения. С погодными сложностями — холод, подтопления и туман — российская разведка была ограничена. С 9 октября по 21 октября подразделения захватили ключевые позиции, отрезав логистику противника.

Штурм города

В ноябре украинские силы продолжили наступление, штурмовали город и закреплялись на линиях обороны. Подразделения действовали поэтапно: ударная группа зачищала участок, пехота закрепляла позиции, штурмовики отдыхали и возвращались в бой.

К декабрю россияне столкнулись с критической нехваткой снабжения. Выходы газопровода, через которые враг проникал в тыл, были уничтожены, а дополнительные подразделения усилили давление с юга и с севера.

/ Инфографика: Главред

Окружение россиян

Противник оказался зажат и не имел возможности отступить, что вынуждало его либо капитулировать, либо быть уничтоженным. К концу ноября российское руководство ошибочно считало Купянск под контролем. 2 декабря Путин заявил о "полном контроле".

Классические схемы обороны в этой операции не работали: украинцы создавали множество малых позиций, напоминающих шахматную доску, а не линию фронта. Эта тактика позволила добиться значительного успеха при ограниченных ресурсах и численности, говорят украинские военные.

"Умирающие солдаты на кадрах с дрона символизируют последние вздохи кампании Кремля по захвату города, потерпевшей поражение из-за украинской уловки, которая опозорила даже Путина", — пишет издание.

Купянск под контролем: военный отчёт

Командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский отметил, что возвращение контроля над районами Купянска стало возможным благодаря слаженным действиям всех подразделений украинских сил. Он подчеркнул, что успех операции был результатом совместной работы команд и выразил благодарность всем военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях.

Ранее Владимир Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны. Глава государства записал видео у полуразрушенной стелы города, а также поздравил Сухопутные войска с их днем.

Напомним, ранее сообщалось об успешной операции ВСУ. Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".

Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

