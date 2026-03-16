"Наши сыновья не будут гибнуть за Украину": Орбан ужесточил риторику перед выборами

Дарья Пшеничник
16 марта 2026, 09:55
Орбан заявил, что народ должен выбрать, кто сформирует правительство Венгрии — "он или Зеленский".
Орбан выдвинул новые обвинения в адрес Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новостей:

  • Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы
  • Он назвал голосование выбором "между миром и войной"
  • Премьер-министр Венгрии усилил антиукраинскую и антиевропейскую риторику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь обострил риторику в отношении Украины и лично президента Владимира Зеленского, заявив, что парламентские выборы 12 апреля станут "судьбоносным выбором между миром и войной". Об этом он сказал во время выступления на митинге, посвященном Национальному дню Венгрии, в центре Будапешта, пишет Euronews.

Орбан назвал свое правительство "единственным гарантом стабильности" и обвинил Киев в попытках повлиять на ход избирательной кампании. По его словам, Украина якобы поддерживает венгерскую оппозицию вместе с Европейским Союзом, которые, как утверждает премьер, стремятся отстранить его от власти. Он даже заявил, что венгры должны решить, кто будет формировать правительство — "он или Зеленский".

Премьер также повторил обвинения в "нефтяном шантаже" со стороны Украины и упомянул об инциденте с задержанием в Будапеште двух автомобилей украинского Ощадбанка, где правоохранители изъяли наличные деньги и золото. В своей речи Орбан резко обратился к Украине:

"Разве вам не хватает проблем на восточном фронте? Почему вы напали на нас? Мы — миролюбивый народ. Отдайте нам нашу нефть, а потом отправляйтесь своими фургонами в Брюссель за деньгами западных стран", — заявил он.

Остальную часть выступления Орбан посвятил теме безопасности, утверждая, что будущее страны зависит от того, удастся ли избежать втягивания Венгрии в войну. Он вновь противопоставил себя ЕС и Украине, заявив, что внешние силы якобы заинтересованы в смене власти в Будапеште.

"Пришло время Киеву и Брюсселю понять, что наши сыновья не будут гибнуть за Украину, они будут жить за Венгрию", — заявил Орбан.

Завершая речь, Орбан подчеркнул, что венгерские избиратели должны "защитить страну" и обеспечить его партии Фидес не менее трех миллионов голосов.

Орбан — инфографика
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Заявления Орбана — новости по теме

Как сообщал Главред, Виктор Орбан заявлял, что планирует добиться возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" со стороны Украины. По его словам, это будет достигнуто не путем соглашений или переговоров, а силой.

Он также говорил, что в течение последних 4 лет Зеленский якобы не может принять позицию суверенных венгерских властей и венгерского народа относительно войны между страной-агрессором Россией и Украиной.

Кроме того, Орбан обвинил Украину в якобы подготовке "диверсий против венгерской энергетики" и ввел ограничения вблизи границы с Украиной. Он также усилил присутствие военных возле энергообъектов.

Об источнике: Euronews

Euronews — ведущий европейский круглосуточный информационный телеканал, сочетающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках, кроме того, ведется вечернее вещание на румынском языке. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание EuroNews охватывает более 350 миллионов домохозяйств в 155 странах мира (в Европе, Африке, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке). Год основания — 1993, пишет Википедия.

Венгрия Владимир Зеленский международная политика Виктор Орбан Украина
Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

Реклама

