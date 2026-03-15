Песков назвал виновных в продолжении войны в Украине: это не Зеленский

Пресс-секретарь Путина утверждает, что переговоры с Украиной поставлены на паузу.

Песков назвал виновных в продолжении войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

Песков обвиняет Европу в продолжении войны

Песков утверждает, что Путин хочет мира

Переговоры с Украиной поставлены на паузу

В Кремле нашли "виновных" в том, что Украина и РФ не могут договориться о завершении войны. Причина якобы кроется в европейских странах. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он добавил, что сейчас переговоры с Украиной стоят на паузе из-за того, что у США сменились приоритеты.

"Европейцы не хотят помогать мирному процессу. Когда прибыл представитель Франции, он не принес каких-либо положительных известий. Так что, несомненно, и он не услышал чего-либо положительного", - говорит Песков.

Он обвиняет европейцев в том, что они якобы тратя все силы, чтобы война продолжалась. При этом Песков утверждает, что Путин "хочет закончить войну".

"Динамика на фронте - положительна для нас. Мы двигаемся вперед и приближаемся к выполнению целей, но как сказал президент РФ Владимир Путин, мы открыты к дипломатическому решению", - утверждает он.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отмечается, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

