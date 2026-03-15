Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Песков назвал виновных в продолжении войны в Украине: это не Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
15 марта 2026, 14:56
Пресс-секретарь Путина утверждает, что переговоры с Украиной поставлены на паузу.
Дмитрий Песков
Песков назвал виновных в продолжении войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

  • Песков обвиняет Европу в продолжении войны
  • Песков утверждает, что Путин хочет мира
  • Переговоры с Украиной поставлены на паузу

В Кремле нашли "виновных" в том, что Украина и РФ не могут договориться о завершении войны. Причина якобы кроется в европейских странах. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

видео дня

Он добавил, что сейчас переговоры с Украиной стоят на паузе из-за того, что у США сменились приоритеты.

"Европейцы не хотят помогать мирному процессу. Когда прибыл представитель Франции, он не принес каких-либо положительных известий. Так что, несомненно, и он не услышал чего-либо положительного", - говорит Песков.

Он обвиняет европейцев в том, что они якобы тратя все силы, чтобы война продолжалась. При этом Песков утверждает, что Путин "хочет закончить войну".

"Динамика на фронте - положительна для нас. Мы двигаемся вперед и приближаемся к выполнению целей, но как сказал президент РФ Владимир Путин, мы открыты к дипломатическому решению", - утверждает он.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Переговоры о мире — новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отмечается, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Дмитрий Песков мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
15:27Синоптик
В Кремле послали матом советников Макрона после вопроса об Украине — что сказали

В Кремле послали матом советников Макрона после вопроса об Украине — что сказали

15:06Война
Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять