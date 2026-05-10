Выпадет снег, а температура опустится до -2: Украину накроет волна холода

Заморозки возможны не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

https://glavred.info/synoptic/vypadet-sneg-a-temperatura-opustitsya-do-2-ukrainu-nakroet-volna-holoda-10763495.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине на следующей неделе

В каких регионах ожидаются заморозки

Погода в Украине в течение недели, с 11 по 17 мая, будет нестабильной и дождливой с относительно невысокими температурными показателями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале второй декады мая синоптические условия над Восточной Европой будут характеризоваться пониженным атмосферным давлением, а также активизацией циклонической деятельности.

видео дня

"Местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы, града и шквалистого усиления ветра. Наиболее низкие температурные показатели будут отмечаться в западных областях. Именно здесь в отдельные дни возможны заморозки не только на поверхности почвы, но и в воздухе", — подчеркнул он.

Погода в Украине 11 мая

В понедельник на Левобережье Украины, днем также на крайнем западе пройдут дожди, в восточных областях возможны грозы. На остальной территории страны без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью в западной части +3…+8 градусов, на остальной территории +9…+14 градусов; днем на Левобережье +15...+20 градусов, на Правобережье +20...+25 градусов.

Погода 11 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине 12 мая

Во вторник ночью в западной части, днем также местами в северных, центральных и южных областях пройдут дожди. Днем местами грозы, град и шквалы, 15 – 20 м/с. В восточной части без существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+13 градусов, днем +17…+24 градуса, на крайнем западе +10…+15 градусов.

Погода 12 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине 13 мая

В среду в Украине ожидается неустойчивая и контрастная погода. Пройдут дожди, местами значительные. На Левобережье днем грозы, местами град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ночью в Карпатах мокрый снег.

Температура воздуха на Правобережье страны ночью составит +2…+8 градусов, днем +9…+14 градусов. На Левобережье ночью +10...+15 градусов, днем +18...+23 градуса.

Погода 13 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине 14 мая

В четверг на всей территории Украины осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха в ночное время составит +6...+13 градусов, на крайнем западе 0...+5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-2 градуса; днем +16...+21 градус.

Погода в Украине 15 мая

В пятницу под влиянием области повышенного атмосферного давления сохранится устойчивый характер погоды, без существенных осадков. Лишь в южных областях атмосферный фронт с Черного моря вызовет умеренные дожди.

Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 градусов, на крайнем западе +2…+7 градусов; днем +18...+23 градуса.

Погода в Украине 16 мая

В субботу ночью дождливая погода сохранится в южных регионах, днем осадки распространятся на большую часть территории Украины. Местами будут отмечаться грозы, возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 градусов, днем +21…+26 градусов, в юго-западных областях +16…+21 градус.

Погода в Украине 17 мая

В воскресенье в большинстве регионов пройдут небольшие, временами умеренные дожди. В западных областях местами осадки могут быть значительными. Температура в ночное время составит +8…+14 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Погода в Украине в мае

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что среднемесячная температура в мае прогнозируется в пределах +12…+15 градусов, в горных районах — +9…+12 градусов, что немного ниже климатической нормы.

"Что касается осадков — они будут близки к норме, но распределяться будут неравномерно. Наши специалисты ожидают в пределах нормы от 35 до 76 мм по большинству регионов Украины, чуть больше, конечно, это горные районы, Закарпатье, Черновицкая область", — добавила она.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 10 мая будет прохладной и дождливой. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +14...+25 градусов.

Также известно, что в воскресенье погода на Львовщине будет формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность, но без существенных осадков.

В то же время погода в Тернопольской области на выходных ожидается преимущественно облачной. Температура днем не поднимется выше +21 градуса, а ночью даже возможны дожди.

Читайте также:

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред