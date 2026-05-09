«Это было лучшее решение»: садоводы делятся секретами борьбы с улитками

Как избавиться от улиток в саду

Улитки могут за несколько дней уничтожить цветники и овощные грядки. Особенно они любят молодые листья салата, капусты, кабачков и огурцов. Однако сегодня все больше садоводов отказываются от агрессивной химии в пользу натуральных средств. Одним из наиболее эффективных способов оказалось разведение индийских бегунов (известных как индийские польские утки), рассказывают на kobieta.wp.pl.

Утки против вредителей

Индийские бегуны стали настоящим открытием для владельцев приусадебных участков. В отличие от других домашних птиц, они активно охотятся на улиток и при этом не уничтожают урожай.

Одна утка съедает от 10 до 20 улиток за раз и питается как минимум три раза в день, — сообщил господин Кристиан в комментарии для Wirtualna Polska.

Пользователи соцсетей также подтверждают эффективность этого метода. Один из владельцев уток поделился своим опытом в Instagram, отметив, что птицы поедают вредителей даже вместе с раковинами:

У меня есть четыре утки, которые ежедневно съедают десятки улиток. И в раковинах тоже! Это было лучшее решение, — пишет автор поста.

Самые простые методы без химии против улиток

Если завести уток нет возможности, садоводы используют другие популярные способы:

Пивные ловушки, которые "ловят" вредителей за ночь

Небольшую емкость с напитком вкопают в землю так, чтобы край был чуть выше поверхности. Запах брожения привлекает вредителей, которые падают внутрь.

Чеснок против улиток

Интенсивный аромат чеснока эффективно отпугивает вредителей. Опрыскивание рекомендуют проводить вечером, когда улитки становятся наиболее активными.

Что на самом деле привлекает улиток в сад

Улитки лучше всего чувствуют себя во влажной и затененной среде, особенно после дождя или вечером. Чтобы уменьшить их распространение в саду, специалисты советуют:

регулярно удалять листья и растительные остатки;

избегать чрезмерно густой посадки растений;

обеспечивать меньшую влажность почвы, что сделает среду непригодной для жизни вредителей.

Использование природных средств позволяет эффективно защитить сад без ущерба для экологии.

