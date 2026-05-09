Когда заработает система штрафных баллов для водителей – в МВД раскрыли детали

О чем идет речь в материале:
- Запуск системы штрафных баллов не произойдет сразу после принятия закона
- Необходимо обновить подзаконные акты для работы инициативы
- Сроки внедрения системы будет определять Кабинет Министров
Даже после принятия закона о новой системе штрафных баллов для водителей за нарушение правил дорожного движения ее полноценный запуск не произойдет мгновенно. Об этом в интервью Главреду рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий
"После принятия изменений в закон необходимо будет привести в соответствие подзаконные нормативно-правовые акты, которые будут определять механизм реализации этой законодательной инициативы", — заявил он.
Белошицкий отметил, что сроки и перечень нормативных актов, которые необходимо будет согласовать с законом, будет определять Кабинет Министров Украины как центральный орган исполнительной власти.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине отношение к техническому состоянию автомобилей заметно отличается от европейских подходов, особенно в отношении старых авто и машин с техническими неисправностями. О том, могут ли украинцы лишиться старых автомобилей после прохождения техосмотра, рассказала адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова.
В то же время в Украине стартовала реформа в сфере дорожного движения. Сейчас продолжаются дискуссии о внедрении системы штрафных баллов для водителей с лимитом в 15 баллов. О принципе формирования такого порога сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, после накопления 15 штрафных баллов водительское удостоверение могут временно приостановить.
О личности: Алексей Белошицкий
Алексей Георгиевич Белошицкий — первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины с июня 2016 года, украинский полицейский, юрист, адвокат, доктор философии в области права, участник российско-украинской войны. Работает над внедрением новейших форм и методов осуществления правоохранительной деятельности, в частности в сфере общественной безопасности и обеспечения безопасности дорожного движения.
