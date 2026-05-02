Будут ли у украинцев забирать старые авто после техосмотра: адвокат разъяснила правила

Юрист объяснила, можно ли в Украине снять с эксплуатации старый автомобиль и чем правила использования таких автомобилей отличаются от европейских норм.

Будут ли утилизировать старые автомобили в Украине после техосмотра — разъяснение адвоката

В Украине подход к техническому состоянию автомобилей существенно отличается от европейского, особенно когда речь идет о старых машинах или транспорте с неисправностями. Несмотря на распространенные опасения водителей, сам факт возраста автомобиля или несоответствия современным экостандартам не означает автоматического запрета на его использование. Об этом в интервью Главреду рассказала адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова.

По словам юриста, даже если автомобиль старый и не соответствует экологическим стандартам уровня Евро-5, это само по себе не является основанием для его снятия с эксплуатации после обязательного техосмотра. Если же обнаруживаются технические неисправности, которые делают невозможным использование транспортного средства, владельцу не выдают протокол проверки, а автомобиль направляют на ремонт с последующим повторным осмотром.

"Но в Европе действительно бывают такие ситуации. Например, мои знакомые заезжали на автомобиле в Швейцарию. Машина была старенькая, и им прямо сказали, что пользоваться ею нельзя. Разрешили только доехать до стоянки, поскольку они были фактически транзитом (как переселенцы), но дальше эксплуатация авто была запрещена. В то же время при выезде из страны они без проблем пересекли границу. То есть в Европе эти правила более формализованы: если сказано "нельзя", это автоматически нужно выполнять. Иначе могут быть серьезные последствия — штрафы или даже изъятие транспортного средства (в зависимости от страны и нарушения). В Украине пока нет требования снимать с эксплуатации автомобили, если они технически исправны, но старые", — указала Оленка Воронкова.

В то же время она объясняет, что в странах ЕС транспортные средства снимают с эксплуатации не из-за их возраста, а из-за несоответствия современным экологическим требованиям, в частности в отношении уровня выбросов. Речь идет о том, что автомобили, изготовленные ранее, создавались по другим техническим стандартам, которые уже не соответствуют действующим нормам.

"У нас такого нет. Если автомобиль технически исправен, проходит техосмотр — пожалуйста, можно пользоваться, независимо от его возраста", — резюмировала она.

Обязательный техосмотр в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине возвращение обязательного технического осмотра для легковых автомобилей может произойти довольно быстро, несмотря на необходимость доработки законодательства, подготовки станций и всей соответствующей инфраструктуры.

В 2026 году планируется запуск реформы технического контроля, которая предусматривает обязательный техосмотр для всех видов транспорта, сообщают в Министерстве развития общин и территорий.

Также Украина взяла на себя обязательства перед Европейским Союзом ввести регулярный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили, а соответствующие законодательные изменения должны быть приняты до конца 2027 года, отметил заместитель министра Сергей Деркач.

Другие новости:

О личности: Елена Воронкова Елена Воронкова — адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомыча. Специализируется на вопросах административного, гражданского и транспортного права. Имеет практический опыт в сопровождении дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, обжалованием штрафов, защитой прав водителей, а также консультированием в сфере регулирования безопасности дорожного движения. Участвует в подготовке правовых позиций, анализе законодательных изменений и публичных обсуждениях реформ в сфере транспорта. Регулярно комментирует актуальные правовые темы для СМИ, в частности вопросы ответственности водителей, процедур технического осмотра, страхования и административной практики.

