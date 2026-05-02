Американские переговорщики, которых пригласили в Украину, не спешат с визитом

Стив Уиткофф, Джаред Кушнер

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы планировали визит в Украину, но поездка до сих пор откладывается.

Причиной этому называют то, что в Вашингтоне не верят в возможность прогресса в мирных переговорах, пишет Kyiv Independent со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, американские переговорщики, которых пригласили в Украину, не спешат с визитом, поскольку в Вашингтоне растут опасения, что возобновление мирных переговоров может снова не принести ощутимых результатов, а только подтвердить тупик.

По словам источника издания, визит Стива Виткоффа и Джареда Кушнера должен был стать не просто жестом доброй воли (они неоднократно посещали москву, но ни разу не были в Киеве), он задумывался как толчок к возобновлению трехсторонней дипломатии между Украиной, россией и США. Ожидалось, что они вначале приедут в Киев, а потом — в москву.

Среди других причин, которые могут стопорить визит, — вовлеченность США в войну с Ираном, а также логистические трудности (якобы Виткоффу будет непросто преодолеть долгий путь на поезде).

Американский источник сообщил изданию, что вопрос о визите остается открытым, но "он еще не подтвержден".

Стив Уиткофф

Ранее, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам с Владимиром Зеленским, но только на этапе завершающего оформления договоренностей. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко считает, что такие заявления направлены не столько на Украину, сколько на внешних геополитических игроков.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным. При этом Трамп повторил свое заявление о "ненависти между Путиным и Зеленским".

"Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским – это смешно. Это безумие. А ненависть – это плохая вещь. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить, но это случится", – добавил он.

Об источнике: The Kyiv Independent The Kyiv Independent — англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

