Путин готов к встрече с Зеленским, но есть одно условие — заявление Кремля

Песков заявил о готовности России к переговорам и приему американских посредников, но подчеркнул, что встречи должны принести конкретный результат.

Песков подтвердил готовность Путина к переговорам с Зеленским

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин готов к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако эти переговоры должны состояться для финализации договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора в комментарии российским пропагандистским СМИ.

"Главное — определение цели встречи. Зачем встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было зачем встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, а она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности", — сказал Песков. видео дня

По словам пресс-секретаря российского диктатора, со стороны Киева якобы нет политической готовности к урегулированию конфликта.

В то же время он сообщил, что Россия якобы готова в любой момент, в том числе в ближайшее время, принять американских переговорщиков, участвующих в контактах по Украине.

"Эта встреча может состояться даже завтра. Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзей", — заявил он.

Переговоры Зеленского и Путина — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина обратилась к Турции с просьбой помочь организовать переговоры на высшем уровне — между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара готова выступить посредником и содействовать проведению таких переговоров. Он отметил во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме, что Турция поддерживает идею саммита с участием лидеров Украины и России.

В то же время Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Путиным, которая может состояться на Ближнем Востоке, в Европе или в Соединенных Штатах.

Другие новости:

О личности: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

