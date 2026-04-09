Зеленский заявил о встрече с Путиным и назвал досадную ошибку США

Президент Украины призвал США перестать доверять Путину и возобновить санкционное давление.

Президент Украины готов к прямому диалогу с Путиным

Ключевые тезисы Зеленского:

Зеленский готов встретиться с Путиным, но не в Москве или Киеве

Передача территорий России недопустима

США игнорируют сотрудничество РФ с Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с лидером России Владимиром Путиным. Встречу можно провести на Ближнем Востоке, в Европе или Соединенных Штатах. Об этом сообщил глава государства в интервью Radio Rai.

"Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве или Киеве. Но если он готов встретиться со мной, есть много мест, где это можно сделать. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, Соединенных Штатах, где угодно", - сказал президент Украины.

Главред собрал основные заявления президента Украины относительно мирных переговоров, ситуации на Ближнем Востоке и отношений с США.

Вопрос Донбасса

В то же время он подчеркнул, что тема передачи территорий Донбасса не может быть предметом обсуждения. По словам Зеленского, потеря этих позиций откроет оккупантам путь к Харькову и другим городам.

"Если мы оставим Донбасс россиянам, они оккупируют наши наиболее защищенные места без каких-либо потерь. Строительство новых линий укреплений может длиться год, полтора. Они могут атаковать Харьков и другие города, которые вносят большой вклад в наш ВВП. И в обществе будет раскол. А любой раскол — это ключевая цель Путина и разрушение нашей независимости", - отметил он.

Президент Украины заявил, что лучше понимает психологию и фактические военные цели Путина, чем Белый дом. По его словам, если Россия получит Донбасс, следующими шагами могут стать попытки захвата региональных центров, в частности Днепра и Харькова.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

"Мы должны признать, что частично американцы считают, что Донбасс для нас ничто", - отметил Зеленский.

Он добавил, что США часто не хотят признавать, что Путин может продолжать оккупацию даже после определенных шагов и что ему нельзя доверять.

Почему переговоры Украины, США и РФ остановились

Зеленский поздравил США с достигнутым прекращением огня в Иране, отметив, что это "облегчит решение энергетического кризиса". Однако он констатировал, что фокус Вашингтона на Ближнем Востоке заставил отложить трехсторонние переговоры с Россией.

"В любом случае, поддержка Украины, включая поставки оружия, должна продолжаться. Соединенные Штаты были больше сосредоточены на Ближнем Востоке, поэтому трехсторонние переговоры с Россией были отложены... Но мы начнем сначала", - заявил глава государства.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Зеленский также отметил, что команда президента США Дональда Трампа не смогла "по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия". Когда его спросили, почему так произошло, Зеленский ответил, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер "провели слишком много времени" с Путиным и его высокопоставленными чиновниками.

США игнорируют сотрудничество РФ с Ираном

Зеленский выразил сожаление по поводу того, что США игнорируют тот факт, что Россия помогает Ирану наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул, что пытался привлечь внимание Белого дома к этому вопросу, но его предупреждения остались без адекватной реакции.

По его словам, российские спутники зафиксировали объекты критической энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива и Израиле, а также расположение американских военных баз в регионе. Кремль передал эти данные иранскому режиму, значительно облегчая проведение атак.

"Я говорил об этом публично. Слышали ли мы реакцию США в адрес России с требованием прекратить это? Проблема в том, что они доверяют Путину. И это очень досадно", - заявил Зеленский.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Каковы отношения Зеленского с Трампом

Украинский лидер заявил, что поддерживает хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, поскольку он один из немногих, кто может открыто сказать ему правду.

"У кого лучшие отношения с Трампом, чем у меня? Я думаю, что у нас хорошие отношения, потому что я один из немногих людей, кто говорит ему то, что он думает. Немногие люди могут сказать президенту Соединенных Штатов, что он не всегда прав", - считает Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов не только в военном плане. Вашингтону, по его словам, также "нужны мы и наш опыт, приобретенный за эти годы войны".

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Поездка Вэнс в Будапешт и Джорджа Мелони

Президент Украины также прокомментировал поездку вице-президента США Джей Ди Вэнс в Будапешт для поддержки переизбрания президента Виктора Орбана, назвав ее "бесполезной". В то же время Зеленский подчеркнул, что не намерен вмешиваться в выборы в Венгрии, поскольку решение остается за венгерским народом.

Джей Ди Вэнс / Инфографика: Главред

Особое внимание президент уделил лидерству премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Он назвал ее "одним из самых откровенных голосов Европы", способным помочь разблокировать пакет помощи в 90 миллиардов евро и повлиять на США в вопросе усиления давления на агрессора.

"Голос Джорджии очень важен для нас. Джорджия Мелони поддерживает хорошие отношения с Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты должны оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила огонь, а затем прекратила эту войну. То же самое можно сказать и о Брюсселе", — сказал президент.

Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Кроме того, Зеленский призвал Европу максимально использовать свой потенциал, особенно на фоне возможного выхода США из НАТО. Он предлагает создать военный блок, в который войдут Украина, Турция, Норвегия и Великобритания, чтобы обеспечить достаточную мощь для сдерживания России.

"Без Украины и Турции у Европы не будет такой армии, как у России. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях, а не на одном море", - подчеркнул Зеленский, добавив, что уверен в будущем присоединении Киева к ЕС.

Об источнике: Radio Rai Radio Rai — национальная радиовещательная служба Италии, входящая в состав государственной телерадиокомпании Rai (Radiotelevisione Italiana). Основанная в 1924 году, на сегодняшний день Radio Rai вещает на итальянском языке по всей Италии и частично в других европейских странах. Станция предлагает информационно-музыкальные и общественно-политические программы, включая новости, интервью, культурные и образовательные передачи

