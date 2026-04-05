"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

Проблема с россиянами заключается в том, что они любят говорить о компромиссах, но никогда не идут на них, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский прокомментировал наглые требования Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности украинской стороны пойти на территориальные уступки, которых требует российская сторона в рамках украинско-американско-российских переговоров по прекращению войны.

Глава государства убежден в подготовке РФ к дальнейшей полной оккупации всей территории Украины. Об этом он сказал в интервью для AP.

"Проблема с россиянами заключается в том, что они любят говорить о компромиссах, но никогда не идут на них. Они говорят только на языке ультиматумов. Они хотят, чтобы мы отступили с нашей территории, которую мы контролируем. Но это требование объясняется их огромными потерями. Они считают, что если мы отступим, то они не будут терять сотни тысяч людей. Это правда, но мы не можем отступить", - сказал Зеленский.

При этом он также добавил, что такое отступление создало бы для Украины огромные риски.

"Россия укрепит свои позиции в Украине и начнет готовиться к дальнейшей оккупации. Они врут и играют в свои игры с президентом Трампом. Я на сто процентов убежден, что россияне хотят полностью нас оккупировать. Вот почему нам надо их остановить, добиться прекращения огня, установить надежные гарантии безопасности, а затем перенести все это в дипломатию", - добавил президент.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

Об источнике: The Associated Press Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

