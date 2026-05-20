Владелец казино Pin-Up Дмитрий Пунин, по всей видимости, приобрел кастомную яхту Lamborghini

Олег Макаров
20 мая 2026, 15:33
Находящийся под санкциями российский бизнесмен и фактический владелец онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин, который в последнее время избегает публичности, вероятно, приобрел суперяхту Tecnomar for Lamborghini 63, передают ua.news.

Эксклюзивный "суперкар на воде" выпущен ограниченной серией в 63 экземпляра и считается самой быстрой яхтой в мире. Базовая стоимость такого судна начинается от $3,5 миллионов, однако, скорее всего, именно Пунин заказал кастомную комплектацию с фирменным оранжево-черным дизайном, что подняло цену игрушки до 6–7 миллионов евро.

Спуск "корабля" на воду в кипрском Лимасоле, говорят, превратился в локальный скандал: ради владельца яхты перекрыли дорогу, заставив местных водителей ехать против движения. В соцсетях откровенно подшучивают над безвкусицей бизнесмена и отмечают, что после недавнего поджога его автомобильного парка Пунин просто решил перенести свои понты с суши на воду.

Кто такой Дмитрий Пунин

Дмитрий Пунин — российский игорный магнат, который, как считается, создал и возглавил международное онлайн-казино Pin-Up. Им заинтересовались украинские правоохранители, когда выяснилось, что его казино годами маскировалось под "украинский бизнес" и выкачивало миллиарды гривен из местных игроков. Официально бренд в Украине был зарегистрирован на подставных лиц, однако Государственное бюро расследований (ГБР) установило, что реальными бенефициарами и получателями доходов все это время оставались граждане РФ, в частности сам Пунин и его окружение. Именно из-за этого ГБР начало масштабное уголовное производство и объявило подозрения по делу об отмывании денег фигурантам: Пунину, его жене Марине Ильиной, а также Владимиру Ильину, Александру Матяшову и Ивану Банникову.

А власти Украины направили запрос на Кипр об экстрадиции российского владельца казино Pin-Up Дмитрия Пунина. На данный момент СНБО наложил персональные санкции на Пунина, его партнеров и девять подконтрольных компаний (среди которых "Укр Гейм Технолоджи" и "Турбо.Юа"). Часть арестованных активов Пунина, в частности наличные деньги и недвижимость, уже была возвращена в бюджет Украины.

Попытка оправдания

Сам Дмитрий Пунин, находясь в Лимасоле, надеется через украинские суды очистить свою репутацию и добиться удаления публикаций о своих возможных связях с подсанкционным бизнесом. В частности, иск в интересах Пунина о защите чести, достоинства и деловой репутации против UA.News поступил в Печерский суд Киева в январе этого года. Иск подан против нескольких украинских СМИ, которые ранее публиковали материалы о его возможной причастности к онлайн-казино Pin-UP и схемам отмывания средств через временно оккупированные территории.

В иске Пунин утверждает, что распространенная о нем информация является недостоверной и наносит ущерб его репутации. В частности, речь идет о публикациях апреля 2024 года, в которых сообщалось о якобы его задержании в Лимасоле на Кипре. Сторона истца настаивает, что эта информация не соответствует действительности.

Фактически Пунин требует от украинских СМИ удалить материалы, опубликовать опровержение и официально признать распространенную информацию недостоверной. Такие действия этого бизнесмена, находящегося под санкциями, могут свидетельствовать о целенаправленном давлении на независимые СМИ.

