Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в мае

Эффективный способ получить обильный урожай помидоров.

https://glavred.info/sad-ogorod/pomidory-budut-rasti-kak-na-drozhzhah-chto-dobavit-v-vodu-dlya-poliva-v-mae-10766048.html Ссылка скопирована

Подкормка помидоров в мае / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем подкормить помидоры для большого урожая

Как приготовить раствор с лимонной кислотой

Помидоры – это вкусный и очень полезный овощ. Но чтобы они хорошо росли и давали много плодов, растение нужно регулярно поливать и удобрять.

Главред решил разобраться, чем можно подкормить помидоры в мае.

видео дня

Почему помидоры плохо растут и желтеют

Помидоры можно выращивать на огороде, в саду или даже в ящиках на балконе. Но если растения маленькие, плохо растут, а листья неприглядные, скручиваются или опадают – это означает, что они плохо поглощают питательные вещества из почвы, пишет Gazeta Pomorska.

Чем поливать помидоры для лучшего роста

Существует дешевый и очень эффективный способ получить обильный урожай помидоров. Их нужно поливать специальным удобрением, чтобы растения получили все питательные вещества.

В частности, калий и фосфор – это те минералы, которые необходимы для формирования новых цветочных почек.

"Одно вещество обеспечит хорошее усвоение минералов из почвы. Это вещество – лимонная кислота, а точнее, цитраты, которые она содержит", – говорят эксперты.

Преимущества подкормки помидоров лимонной кислотой

Лимонная кислота – это натуральный, экологически чистый продукт. Она эффективно уничтожает бактерии и борется с грибками. Лимонная кислота также защищает растения от болезней, особенно от верхушечной гнили цветков.

В то же время цитраты из лимонной кислоты помогают растениям усваивать все необходимые питательные вещества из почвы, включая калий и фосфор, а также азот, который нужен для развития листьев.

Чем подкормить помидоры после пикировки / Инфографика: Главред

Как подкармливать помидоры лимонной кислотой

Подкармливать помидоры лимонной кислотой очень просто. Все, что нужно сделать, — это приготовить раствор, растворив 1 чайную ложку лимонной кислоты в 10 литрах воды.

Поливать помидоры этой смесью нужно один раз в неделю. На один куст требуется пол-литра раствора.

Чем подкормить помидоры в период цветения – видео:

Читайте также:

Об источнике: Gazeta Pomorska Gazeta Pomorska — это польская региональная ежедневная газета, освещающая события преимущественно в Куявско-Поморском воеводстве, в частности в городах Быдгощ, Торунь и окрестностях. Издание имеет долгую историю и входит в число важных региональных СМИ Польши. Оно специализируется на местных новостях, политике, экономике, общественных событиях, криминальной хронике, спорте и культуре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред