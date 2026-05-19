Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в мае

Вы узнаете:
- Чем подкормить помидоры для большого урожая
- Как приготовить раствор с лимонной кислотой
Помидоры – это вкусный и очень полезный овощ. Но чтобы они хорошо росли и давали много плодов, растение нужно регулярно поливать и удобрять.
Главред решил разобраться, чем можно подкормить помидоры в мае.
Почему помидоры плохо растут и желтеют
Помидоры можно выращивать на огороде, в саду или даже в ящиках на балконе. Но если растения маленькие, плохо растут, а листья неприглядные, скручиваются или опадают – это означает, что они плохо поглощают питательные вещества из почвы, пишет Gazeta Pomorska.
Чем поливать помидоры для лучшего роста
Существует дешевый и очень эффективный способ получить обильный урожай помидоров. Их нужно поливать специальным удобрением, чтобы растения получили все питательные вещества.
В частности, калий и фосфор – это те минералы, которые необходимы для формирования новых цветочных почек.
"Одно вещество обеспечит хорошее усвоение минералов из почвы. Это вещество – лимонная кислота, а точнее, цитраты, которые она содержит", – говорят эксперты.
Преимущества подкормки помидоров лимонной кислотой
Лимонная кислота – это натуральный, экологически чистый продукт. Она эффективно уничтожает бактерии и борется с грибками. Лимонная кислота также защищает растения от болезней, особенно от верхушечной гнили цветков.
В то же время цитраты из лимонной кислоты помогают растениям усваивать все необходимые питательные вещества из почвы, включая калий и фосфор, а также азот, который нужен для развития листьев.
Как подкармливать помидоры лимонной кислотой
Подкармливать помидоры лимонной кислотой очень просто. Все, что нужно сделать, — это приготовить раствор, растворив 1 чайную ложку лимонной кислоты в 10 литрах воды.
Поливать помидоры этой смесью нужно один раз в неделю. На один куст требуется пол-литра раствора.
Об источнике: Gazeta Pomorska
Gazeta Pomorska — это польская региональная ежедневная газета, освещающая события преимущественно в Куявско-Поморском воеводстве, в частности в городах Быдгощ, Торунь и окрестностях.
Издание имеет долгую историю и входит в число важных региональных СМИ Польши. Оно специализируется на местных новостях, политике, экономике, общественных событиях, криминальной хронике, спорте и культуре.
