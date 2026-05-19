Украинка пережила Чернобыль и родила в 66 лет: врачи не верят

Константин Пономарев
19 мая 2026, 12:49
Женщина побила сразу несколько медицинских рекордов и произвела фурор в сфере акушерства.
Александра Хильдебрандт родила своего десятого ребенка в возрасте 66 лет / Коллаж Главред, фото: Wikimedia Commons, Stern TV/Youtube

Вы узнаете:

  • Почему беременность в 66 лет вызвала сомнения у врачей
  • Как Чернобыльская катастрофа изменила судьбу женщины
  • Как роды в 66 лет превратились в мировую сенсацию

Женщина, пережившая Чернобыльскую катастрофу, спустя десятилетия снова оказалась в центре внимания мировой прессы. Александра Хильдебрандт, которая в 1986 году жила и работала в Киеве, родила своего десятого ребенка в возрасте 66 лет и называет это "чудом" и "даром судьбы".

История вызвала бурные споры среди врачей и пользователей соцсетей. Одни восхищаются ее силой и поздним материнством, другие сомневаются в возможности естественного зачатия в таком возрасте без современных репродуктивных технологий. Об этом пишет Daily Star.

Как Чернобыль изменил жизнь украинки

Во время аварии на Чернобыльской АЭС Александра работала в советской оборонной промышленности на предприятии, связанном с системами наведения ракет. По ее словам, физически она не пострадала, однако сама катастрофа полностью изменила ее жизнь.

После трагедии женщина оставила работу в военной сфере, занялась искусством и позже переехала в Берлин, где стала руководителем музея "Чекпойнт Чарли", который является одним из самых известных символов холодной войны.

Рождение десятого ребенка стало мировой сенсацией

В прошлом году Александра родила мальчика по имени Филипп в клинике при университетской больнице "Шарите" в Берлине. Роды проходили путем кесарева сечения. По сообщениям врачей, ребенок появился на свет здоровым и весил около 3,5 килограмма.

В 66 лет Александра родила мальчика по имени Филипп / Фото: Stern TV/Youtube

Сама Хильдебрандт отвергает обвинения в попытке привлечь внимание. Она утверждает, что не планировала превращать беременность в публичное достояние.

"Это было чудо, настоящий дар. Возраст никогда не должен ограничивать способность женщины любить или заботиться",- заявила она журналистам.

Почему врачи сомневаются в ее истории

Медицинское сообщество разделилось во мнениях. Лечащий врач Александры отметил ее отличное физическое состояние и психологическую устойчивость, однако многие специалисты по репродуктивной медицине называют естественное зачатие в 66 лет "биологически крайне маловероятным".

У Александры 10 детей / Фото: Stern TV/Youtube

Эксперты объясняют, что большинство женщин к этому возрасту уже давно проходят менопаузу и не производят яйцеклетки. Некоторые врачи допускают редкие исключения, связанные с гормональными особенностями организма или такими состояниями, как синдром поликистозных яичников, однако подчеркивают, что подобные случаи считаются исключительной редкостью.

Ранее Главред писал о том, что женщина родила сразу пятерых малышей. Медики называют случай крайне редким и отмечают хорошие шансы на развитие детей.

Также сообщалось о том, что мама расплакалась после неожиданной стрижки дочери. Ребенок нашел триммер и сбрил часть волос прямо перед праздником. Родители столкнулись с неожиданной ситуацией.

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

