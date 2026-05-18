О прополке можно забыть: простой метод справится с сорняками за минуты

Алексей Тесля
18 мая 2026, 23:08
Один способ подходит только для трещин на дорожках или между плитами, но не для клумб и горшков с декоративными растениями.
Раскрыт способ борьбы с сорняками / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Избавиться от сорняков может быть проще, чем кажется
  • Раскрыт необычный, но эффективный метод борьбы с сорняками

Избавиться от надоедливых сорняков может быть проще, чем кажется, и не всегда нужны дорогие химикаты.

Эти растения приспособлены к выживанию: у них глубокие корни, восковое покрытие на листьях и целые "запасы" семян в почве, поэтому просто выдергивание редко помогает, пишет Express.

Один домовладелец в Instagram поделился необычным, но эффективным методом: всего за несколько часов можно уничтожить сорняки с помощью кипятка.

Достаточно вскипятить чайник воды и аккуратно вылить её на растения — горячая вода разрушает восковой слой листьев, обжигает листву и вызывает гибель сорняка. Если отдельные растения выживут, после высыхания можно нанести гербицид, который теперь проникнет внутрь без защиты.

Важно помнить, что этот способ подходит только для трещин на дорожках или между плитами, но не для клумб и горшков с декоративными растениями.

Для более масштабного контроля сорняков можно комбинировать ручное удаление с мульчированием, химическими средствами или натуральными методами, такими как уксус или соль в местах, где ничего больше расти не должно.

С приходом тёплой и солнечной погоды растут не только овощи и зелень, но и сорняки. Они отнимают у почвы влагу и питательные вещества, а иногда становятся источником болезней и привлекают насекомых-вредителей.

Специалисты отмечают, что с сорняками можно успешно справляться и без агрессивных химических средств: такие методы требуют больше труда и времени, но при этом безопасны для почвы и экологии.

Ранее Главред писал о том, как быстро очистить дерево от старой краски. При выборе метода очистки древесины стоит учитывать, что вы планируете делать дальше - просто обновить краску или покрыть дерево прозрачным лаком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь — настоящий чемпион по осушению.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

