Что скрывал СССР под Киевом: тайна Быковнянского леса

Биковнянский лес стал местом тайного захоронения более 50 тысяч жертв советских репрессий. Как НКВД годами скрывал массовые расстрелы под Киевом.

О чем вы узнаете:

Почему Быковня стала символом репрессий

Кто пытался раскрыть правду о захоронениях

Как советская власть скрывала преступления

В третье воскресенье мая в Украине чтят память жертв политических репрессий. Одним из самых масштабных символов этой трагедии является Быковнянский лес под Киевом — место тайного захоронения десятков тысяч людей, ставших жертвами массовых расстрелов, организованных советским тоталитарным режимом. Подробнее об этом расскажет Главред.

Биковнянский лес скрывал тысячи жертв НКВД

Быковня — это огромное тайное кладбище советского НКВД. С 1937 по 1941 год сюда привозили тела людей, приговоренных к казни в киевских тюрьмах. В советское время эту информацию скрывали от общества, а саму территорию огородили и сделали спецобъектом.

Историк Александр Алферов рассказал об истории этого места и масштабах репрессий.

Здесь, в этом лесу площадью почти 240 га, с 1937 по 1941 год было расстреляно, убито, закопано, скрыто более 50 000 жертв российского режима господства в Украине, — отмечает историк.

Советская власть уничтожала всех, кого считала опасными

Репрессии затронули совершенно разные слои населения: от обычных крестьян до партийных руководителей, которых заподозрили в нелояльности к власти. Помимо украинцев, которые составляли большинство, среди погибших есть представители еще около 30 национальностей — поляки, греки, болгары, немцы, евреи и другие.

Тоталитарная система боялась, что эти люди будут мешать строить им светлое будущее, и для этого были расстреляны десятки тысяч человек, — объясняет Алферов.

СССР десятилетиями скрывал преступления в Быковне

Советская власть долго пыталась снять с себя ответственность за это преступление. Когда в 1941 году немецкие оккупационные войска нашли захоронения и заявили о них, СССР все отрицал.

Позже, в 1960-х годах, найти правду пытались украинские диссиденты Олесь Танюк и Алла Горская. Однако официальная Москва долгое время утверждала, что в лесу лежат только жертвы нацистского Дарницкого концлагеря.

И только в 1989 году они признали, что это жертвы россиян, российской агрессии против Украины, коммунистической власти, — подчеркивает автор.

О личности: Александр Алфёров Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

