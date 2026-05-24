В Германии 'перерисовали' карту Украины и поделили ее на новые части: почему и когда

После нападения на СССР Гитлер разделил Украину на несколько частей и создал Рейхскомиссариат Украина. Галимов рассказал, как оккупанты изменяли карту страны.

Как Гитлер разделил Украину в 1941 году — карта оккупации Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В 1941 году после начала операции "Барбаросса" нацистская Германия начала масштабное наступление на Советский Союз. Основной удар пришелся именно на территорию Украины, которая стала одним из главных театров боевых действий Второй мировой войны. После оккупации украинских земель нацисты фактически перекроили карту Украины и разделили ее между различными администрациями и союзниками Третьего Рейха. Об этом рассказал в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, каковы были планы Гитлера в отношении Украины.

Как Гитлер начал оккупацию Украины

По его словам, вторжение Германии в СССР стало одним из самых кровавых этапов войны для Украины.

"В 1941 году Адольф Гитлер начинает операцию "Барбаросса". Его цель — разгромить Советский Союз за считанные недели. И именно Украина принимает на себя основной удар", — рассказал Галимов.

Он подчеркнул, что именно на украинских землях развернулась масштабная битва между нацистской Германией и СССР.

"Фронт дважды прошел по нашей территории, превратив ее в сплошные руины. Мы потеряли четверть населения – от восьми до десяти миллионов жизней", – сказал он.

Как нацисты разделили Украину во время оккупации

После захвата украинских территорий немецкие власти начали менять административное деление земель.

"Примерно за год немцы оккупировали всю Украину. И сразу разрезали ее на куски", — подчеркнул Галимов.

Часть украинских земель передали союзникам Германии. В частности, Галичину присоединили к польским территориям, которые контролировались немцами. Закарпатье еще в 1939 году разрешили оккупировать Венгрии.

"Румынам в 41-м отдали Бессарабию, Северную Буковину и Транснистрию — территорию между Днестром и Южным Бугом, включая Одессу", — пояснил он.

Что такое Рейхскомиссариат Украина

Часть украинских земель нацисты объединили в отдельную административную единицу.

"А сейчас давайте посмотрим на те земли, которые в оккупации назывались Украиной. Это Волынь, часть Подолья, Центральная и часть Южной Украины", — отметил Галимов.

По его словам, в это образование нацисты также включили отдельные районы современной Беларуси.

"Интересно, что сюда Гитлер добавил еще и южные районы Беларуси, которые когда-то входили в состав УНР", — подчеркнул он.

Именно эти территории получили название "Райхскомиссариат Украина".

"Все эти земли он объединил в единое образование – Рейхскомиссариат Украина. Это 340 тысяч квадратных километров и около 17 миллионов населения", – добавил популяризатор истории.

Какие планы у Гитлера были в отношении Крыма

Особое внимание нацистское руководство уделяло Крыму. У Гитлера были особые планы в отношении полуострова.

"Настоящий сюрприз Гитлер готовил для Крыма. Фюрер планировал полностью очистить Крым от местных жителей, заселить его немцами и навсегда присоединить к Третьему Рейху", – рассказал Галимов.

Как Украина пострадала от нацистской оккупации

Он отметил, что Украина стала местом реализации самых жестоких практик нацистского режима.

"Именно в Украине нацисты испытывали свою самую кровавую политику — от массовых расстрелов в Бабьем Яру до сожженных сел и принудительного вывоза миллионов остербайтеров", — подытожил Галимов.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

