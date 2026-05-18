США продлили исключение для Москвы: нефть РФ вывели из-под санкций

Алексей Тесля
18 мая 2026, 20:10
Соединенные Штаты продлили исключение для РФ с целью смягчения дефицита нефти.
Трамп, Путин, нефть
США продлят исключение из санкций для нефти РФ / коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное:

  • США решило продлить действие исключения из санкций для РФ
  • Действие исключения США для РФ продлится еще 30 дней

Министерство финансов США официально продлило освобождение от санкций нефти РФ на море еще на месяц.

Об этом заявил глава ведомства Скотт Бессент. Он написал соответствующее сообщение в Twitter.

Как уточнил американский чиновник, это решение направлено на то, чтобы помочь язвимым странам "временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время находится в море".

Что известно об освобождении от санкций нефти РФ

Министерство финансов США решило продлить действие исключения из санкций в отношении российской нефти, транспортируемой морским путем.

Об этом идет речь в сообщении агентства Reuters со ссылками на источник, знакомый с планами Вашингтона.

По сообщению, срок действия исключения истек в субботу, после того несколько стран попросили дополнительное время для закупки российской нефти. По словам источника, действие этого исключения продлится еще 30 дней.

Соединенные Штаты предоставили это освобождение от санкций с целью смягчения дефицита нефти и высоких цен, вызванных закрытием Ираном Ормузского пролива на фоне американо-израильской военной операции.

Теневой флот России
/ Инфографика: Главред

Как блокировка танкеров ударит по нефтяному экспорту РФ: эксперт

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний считает, что задержание судов российского "теневого флота" способно серьёзно осложнить экспорт нефти из РФ. По его мнению, если к таким мерам подключатся европейские государства, последствия для российской экономики могут оказаться крайне болезненными — вплоть до резкого сокращения экспортных поставок и масштабных экономических потерь.

Эксперт напомнил, что ключевые маршруты поставок российской нефти проходят через Балтийское и Чёрное моря. Он также отметил, что даже временные задержки танкеров, например под предлогом экологических или технических проверок, способны существенно замедлить логистику и создать серьёзные проблемы для нефтяного экспорта России.

Напомним, как писал Главред, санкции США в отношении российской нефти вновь вступили в силу после истечения срока действия временного исключения на поставки сырья, которое было введено на фоне рисков блокирования Ормузского пролива. Льготный период завершился в эти выходные.

Ранее США временно отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых танкерами по морю. Продажа разрешена в течение 30 дней.

Напомним, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

