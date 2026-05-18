Банда подростков грабит магазины в Житомире: полиция установила личности

По данным журналистов, на счету подростков как минимум пять подтвержденных случаев.

Банда подростков грабит магазины в Житомире

Банда подростков терроризирует один из районов Житомира

В городе зафиксировано пять нападений

Полиция уже установила всех участников

В микрорайоне Крошня в Житомире нарастает напряжение: местные жители говорят о группе подростков, которая за несколько недель превратилась из компании хулиганов в организованную группировку. По данным полиции, речь идет о пяти парнях — трех братьях и двух их сообщниках. Именно их связывают с серией дерзких нападений и краж, которые встревожили район. Об этом говорится в сюжете ТСН

"Ситуация в житомирском микрорайоне Крошня выходит из-под контроля: местные жители бьют тревогу из-за группировки несовершеннолетних, которые от мелких хулиганств перешли к откровенному криминалу. Жители жалуются, что дети провоцируют прохожих, нецензурно ругаются и создают реальную опасность на улицах", — отмечается в сообщении.

По информации журналистов, на счету подростков как минимум пять подтвержденных эпизодов. Первое нападение произошло в продуктовом магазине: ребята распылили газовый баллончик в сторону двух женщин и размахивали перед ними шампурами. Впоследствии они воровали товар в магазинах электронных сигарет, а во время ограбления магазина мототехники выбили окно, чтобы попасть внутрь.

Правоохранители установили, что родителей фигурантов уже неоднократно привлекали к ответственности по статье 184 КУоАП. Сейчас продолжается досудебное расследование, следователи собирают доказательства по серии ограблений и краж, которые встревожили район.

"Взрыв" в Житомире 17 мая — что на самом деле произошло

В микрорайоне Полевая в Житомире 17 мая вспыхнул пожар в гараже, густой дым от которого вызвал волну предположений о якобы взрыве. Спасатели оперативно прибыли на вызов, локализовали возгорание и остановили его распространение на жилой дом. В ГСЧС подчеркнули, что взрыва не было, огонь просто перекинулся из гаража на веранду и крышу.

Параллельно на месте работали правоохранители, которые вместе со спасателями осмотрели территорию и зафиксировали последствия возгорания. В полиции сообщили, что обстоятельства инцидента устанавливаются, а распространенные в соцсетях слухи не соответствуют действительности.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

