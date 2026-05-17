Начали ли в отношении Елены Зеленской расследование: в НАБУ и САП ответили

Центр по противодействию дезинформации подчеркнул, что Россия развернула новую информационную операцию.

Россия запустила дезинформацию о расследовании в отношении Елены Зеленской

Россия распространила волну дезинформации о якобы "расследованиях" в отношении супруги президента Украины Елены Зеленской. Никаких процессуальных действий в этом направлении не ведется. Об этом сообщили НАБУ и САП.

"Распространяемые пропагандой страны-агрессора сообщения о каких-либо процессуальных действиях и расследованиях НАБУ и САП в отношении супруги президента не соответствуют действительности", - говорится в сообщении САП. видео дня

В НАБУ заявили, что такие фейки являются элементом системной кампании РФ. Целью вброса врага является подрыв доверия к антикоррупционным органам и дестабилизация общества в условиях войны.

"Российская пропаганда уже не впервые пытается использовать антикоррупционные расследования для дестабилизации нашей страны изнутри", - добавили в САП.

Ведомства призвали граждан проверять информацию и пользоваться только официальными источниками.

Заявление ЦПД

Центр противодействия дезинформации заявил, что РФ ведет против президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены информационную операцию. В Центре отмечают, что к распространению дезинформации привлечены пророссийские Telegram-каналы в украинском информационном пространстве, а также сеть ботов и отдельные блогеры, находящиеся под санкциями.

"Российские государственные СМИ со ссылкой на источники в российских силовых структурах распространяют фейк о первой леди Украины Елене Зеленской", - подчеркнули в ЦПД.

Также, по информации Центра, РФ может расширять кампанию, используя скоординированные сети под управлением российских спецслужб для распространения фейков в соцсетях, в том числе и на западную аудиторию.

Экс-главе ОП объявили подозрение - что известно

Напомним, 11 мая экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП. Речь идет о вероятной причастности к легализации около 460 млн грн во время реализации элитного строительного проекта вблизи Киева.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, речь идет об отмывании средств, полученных преступным путем.

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что расследование продолжается по нескольким направлениям, в частности в энергетической и оборонной сферах, а также в отношении закупок дронов и вооружения.

Как сообщал Главред, 14 мая ВАКС рассмотрел ходатайство о мере пресечения в отношении экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Суд принял решение о содержании под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн.

Об источнике: НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющими угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

