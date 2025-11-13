Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

Главное:
- Зеленский подписал санкции против бизнесменов Миндича и Цукермана
- Оба бизнесмена имеют гражданство Израиля
- Санкции будут действовать 3 года, некоторые ограничения - бессрочно
Президент Украины Владимир Зеленский подписал украз о применении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Оба они являются фигурантами дела о коррупционных схемах в государственной компании "Энергоатом". Об этом свидетельствует указ №843, обнародованный на сайте Офиса президента.
Согласно документам, оба бизнесмена имеют гражданство Израиля. К ним применен полный перечень ограничений, предусмотренных Законом Украины "О санкциях", в частности:
- блокирование активов;
- запрет на вывод капиталов из Украины;
- полное прекращение торговых операций и транзита ресурсов;
- запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества;
- запрет пользования радиочастотным спектром Украины;
- ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг;
- полный запрет приобретения земельных участков;
- запрет участия в публичных закупках и оборонных контрактах;
- запрет увеличения доли в уставном капитале украинских компаний.
Также Миндич и Цукерман лишены государственных наград и других форм награждения.
Санкции введены сроком на три года. При этом отдельные ограничения будут действовать бессрочно.
Санкции против Тимура Миндича
Раньше премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что на внеочередном заседании Кабинет Министров принял решение подать в Совет национальной безопасности и обороны предложения о введении персональных санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана.
Операция НАБУ "Мидас" - новости по теме
Напомним, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили операцию под названием "Мидас", в рамках которой было проведено более 70 обысков.
По данным расследования, участники преступной организации, среди которых высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом". Организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.
НАБУ пытается вернуть бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в организации коррупционной схемы в энергетике. По словам руководителя подразделения детективов Александра Абакумова, Миндич, вероятно, находится в Израиле.
Как сообщал Главред, Государственная пограничная служба Украины заявила, что пересечение границы бизнесменом Тимуром Миндичем состоялось законно. Основанием для выезда во время военного положения стало наличие троих детей в возрасте до 18 лет.
