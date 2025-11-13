Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

Санкции введены на три года.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-vvel-sankcii-protiv-mindicha-i-cukermana-10714991.html Ссылка скопирована

Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, collive.com

Главное:

Зеленский подписал санкции против бизнесменов Миндича и Цукермана

Оба бизнесмена имеют гражданство Израиля

Санкции будут действовать 3 года, некоторые ограничения - бессрочно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал украз о применении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Оба они являются фигурантами дела о коррупционных схемах в государственной компании "Энергоатом". Об этом свидетельствует указ №843, обнародованный на сайте Офиса президента.

Согласно документам, оба бизнесмена имеют гражданство Израиля. К ним применен полный перечень ограничений, предусмотренных Законом Украины "О санкциях", в частности:

видео дня

блокирование активов;

запрет на вывод капиталов из Украины;

полное прекращение торговых операций и транзита ресурсов;

запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества;

запрет пользования радиочастотным спектром Украины;

ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг;

полный запрет приобретения земельных участков;

запрет участия в публичных закупках и оборонных контрактах;

запрет увеличения доли в уставном капитале украинских компаний.

Также Миндич и Цукерман лишены государственных наград и других форм награждения.

Санкции введены сроком на три года. При этом отдельные ограничения будут действовать бессрочно.

Санкции против Тимура Миндича

Раньше премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что на внеочередном заседании Кабинет Министров принял решение подать в Совет национальной безопасности и обороны предложения о введении персональных санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Операция НАБУ "Мидас" - новости по теме

Напомним, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили операцию под названием "Мидас", в рамках которой было проведено более 70 обысков.

По данным расследования, участники преступной организации, среди которых высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом". Организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.

НАБУ пытается вернуть бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в организации коррупционной схемы в энергетике. По словам руководителя подразделения детективов Александра Абакумова, Миндич, вероятно, находится в Израиле.

Как сообщал Главред, Государственная пограничная служба Украины заявила, что пересечение границы бизнесменом Тимуром Миндичем состоялось законно. Основанием для выезда во время военного положения стало наличие троих детей в возрасте до 18 лет.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред