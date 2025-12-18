Почему в отелях нет 13 этажа: объяснение удивит многих

Рассказываем, как древние страхи и суеверия повлияли на современные здания.

Почему в отелях нет 13 этажа

Что такое трискайдекафобия

Во многих отелях мира вы не найдете 13-го этажа, и это вовсе не случайность. Причина кроется в трискайдекафобии - страхе перед числом 13, который на протяжении веков укоренился в сознании людей и повлиял даже на архитектуру современных городов.

Почему в отелях нет 13 этажа

Этот страх не ограничивается только суевериями о "пятнице 13-го". Как отмечает Travel and leisure, для многих он может стать источником настоящей тревоги, что может испортить отдых или даже стать причиной отказа от проживания. Именно поэтому владельцы отелей решают не рисковать и обходят проблему простым способом - просто "убирают" этот этаж из нумерации.

Казалось бы, странно жертвовать целым этажом ради нескольких клиентов, но цифры говорят сами за себя. По данным опроса Gallup 2007 года, 13% респондентов признались, что им было бы некомфортно останавливаться на 13-м этаже. Ирония в том, что именно число 13 снова проявилось в статистике.

Конечно, здания выше 12 этажей имеют 13-й этаж, но он скрывается под другим названием. Часто в зданиях можно встретить этажи "12B" или "14A", которые фактически являются тем самым 13-м, но без зловещей маркировки. Эта своеобразная архитектурная хитрость демонстрирует, что даже в современном мире бизнес готов подстраиваться под человеческие страхи и предрассудки, чтобы обеспечить комфорт и спокойствие своим гостям.

