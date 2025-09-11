В основном кровати в отелях более удобные, чем дома.

Почему кровати в отелях такие удобные / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Почему кровати в отеле удобнее, чем дома

Как ухаживают за гостиничными подушками

Если вы когда-нибудь останавливались в отеле, вы могли заметить, насколько комфортны их кровати. В гостиничных кроватях люди засыпают буквально за считанные минуты, а дома сна нет часами. Подушки в отелях часто кажутся пушистыми и более мягкими, чем те, что есть дома. Но почему так? Главред искал ответ на этот вопрос.

Оказывается, за этими роскошными кроватями стоит целая система, которая охватывает гораздо больше, чем просто набивка подушек.

Саманта Рид, которая более 12 лет работает старшей горничной в пятизвездочных отелях в центре Лондона поделилась секретами того, как получить кровать гостиничного качества дома.

"Гости всегда спрашивают меня, почему кровати такие удобные. Правда в том, что это не магия - это то, сколько внимания мы уделяем каждой детали", - сказала женщина, которую цитирует Express.co.uk.

Один из секретов - наматрасник. Он придает матрасу мягкость, похожую на облако, в то же время позволяя ему выполнять свою функцию. Отели регулярно заменяют или чистят его, поэтому он всегда ощущается свежим.

Однако на этом открытия не заканчиваются. Например, горничные раз в месяц переворачивают матрас на другую сторону. Это делают для того, чтобы не образовывались вмятины в местах, где люди лежат.

Секрет удобных подушек в отелях - это результат правильной стирки.

Горничная с 12-летним опытом рассказала, что гостиничные подушки чистят лимонной кислотой.

Кроме этого, безупречное постельное белье также играет важную роль в комфорте посетителей.

"Хлопок с высокой плотностью нитей, постиранный в горячей воде и плотно натянутый, делает кровать новой каждую ночь", - заверила женщина.

По словам старшей горничной, отели никогда не экономят на качестве постельного белья, поскольку хороший сон гарантирует постоянных клиентов.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

