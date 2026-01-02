Самая массированная атака РФ на Запорожье: повреждены дома и ТЦ, детали

Россиянам 9 раз удалось попасть дронами по территории Запорожья.

Удар РФ по Запорожью / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Коротко:

Россияне дважды атаковали Запорожье дронами

Под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура

Информация о пострадавших не поступала

Страна-агрессор Россия в ночь на 2 января атаковала Запорожье ударными дронами. В результате ударов повреждены десятки домов, вспыхнул торговый центр. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"В течение новогодних праздников враг не прекращал атаковать Запорожье и пригород. Этой ночью состоялась одна из самых массированных атак беспилотниками", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, значительная часть вражеских целей была уничтожена силами ПВО еще на подлете к городу. Именно это позволило избежать раненых среди жителей.

Однако, он добавил, что россиянам 9 раз удалось попасть дронами по территории Запорожья. Под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.

Федоров подчеркнул, что по состоянию на утро зафиксированы десятки поврежденных домов и коммерческих помещений.

"Враг и этой ночью пытался ударить по энергетической инфраструктуре, однако по состоянию на утро все абоненты в области со светом", - говорится в сообщении.

В то же время, в ГСЧС уточнили, что в течение ночи российские войска дважды атаковали Запорожье ударными дронами.

Отмечается, что первая волна произошла поздно вечером 1 января. В результате этого возникли три пожара: загорелась нежилая пристройка к многоэтажке и две хозяйственные постройки. Обломками были повреждены жилые дома, дорожное покрытие и автомобили.

Вторая атака произошла около 02:00 2 января. В результате удара вспыхнул торговый центр. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие опасных обломков беспилотников. Пострадавших нет.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что российские удары по инфраструктуре Украины, очевидно, не прекратятся.

"Даже если была длительная пауза в несколько недель, - это не значит, что на этом все завершится. Удары будут и в дальнейшем. Графики отключений тоже будут - и всю зиму, и, вероятно, в дальнейшем", - подчеркнул он.

Удары РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, вечером 1 января российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. В результате атаки в городе произошли пожары. Россияне били именно по областному центру.

В ночь на 31 декабря российская оккупационная армия в очередной раз атаковала жилую, логистическую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. В одном из населенных пунктов области в результате атаки вспыхнули склады логистической компании.

Кроме того, за считанные часы до Нового года российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки страны-агрессора России известно о поражении многоэтажки.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

