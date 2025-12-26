Россияне ударили ракетой по Умани, среди пострадавших дети - первые подробности

В городе работают все необходимые службы, пострадавшим оказывают помощь.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-udarili-raketoy-po-umani-sredi-postradavshih-deti-pervye-podrobnosti-10727228.html Ссылка скопирована

Глава ОВА сообщил о последствиях вражеского удара / Коллаж: Главред, фото: скриншоты (иллюстративные)

Что сообщил Табурец:

Россияне нанесли ракетный удар по Умани

В результате атаки травмировано более 5 человек

В городе фиксируют разрушение из-за российской атаки

В пятницу, 26 декабря, страна-агрессорка Россия атаковала город Умань в Черкасской области ракетой. Около 11:28 Воздушные Силы ВС Украины предупредили о движении скоростной цели в направлении города.

Впоследствии в Умани прогремел взрыв. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец подтвердил атаку на город. Он заявил, что в результате удара есть разрушения и пострадавшие.

видео дня

Что известно о последствиях российского удара

По информации Экстренной медицинской помощи, по состоянию на 12:17 известно о шести травмированных. Среди них двое детей. Всем пострадавшим медики уже оказывают необходимую помощь.

"Есть разрушения жилищной инфраструктуры. Работают все необходимые службы", - добавил Табурец.

Россия может нанести новый массированный удар по Украине

Главред писал, что по мнению военного эксперта Олега Жданова, вероятнее всего Россия попытается в ближайшее время повторить массированный удар по Украине.

"Что касается количества ракет, судя по заявлениям нашего главного разведчика, то Российская Федерация на сегодняшний день имеет примерно до тысячи ракет в запасе разных типов", - предупредил эксперт.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Ракетные атаки РФ на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты во вторник, 23 декабря, атаковали Кременчуг. Два человека получили ранения в результате удара российских окупантов по предприятию.

Ранее, в ночь на 23 декабря российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Накануне, вечером 19 декабря, войска РФ атаковали баллистическими ракетами портовую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки погибли 7 человек, еще 15 - получили ранения.

Больше новостей:

О персоне: Игорь Табурец Игорь Табурец - украинский деятель, председатель Черкасской областной государственной администрации с 1 марта 2022 года. Генерал-майор, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред