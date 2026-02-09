Укр
"Покровск вот-вот перейдет в руки россиян": в DeepState предупредили о последних боях

Дарья Пшеничник
9 февраля 2026, 13:17
Россия увеличила интенсивность ударов КАБами по украинским позициям в этом районе.
Покровск
Продолжаются последние бои за Покровск и Мирноград / Коллаж: Главред, фото: t.me/mod_russia, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Россияне усиливают давление под Покровском, минируют подходы и продвигают пехоту
  • По данным DeepState, попытки Сил обороны завести подкрепление бронетехникой завершились потерями
  • В Мирнограде и Родинском продолжаются бои

Обстановка на Покровском направлении продолжает ухудшаться. Аналитики DeepState сообщают, что российские подразделения пытаются продвинуть пехоту в северную часть Покровска, параллельно вывозя тела погибших военных, переодевшись в гражданскую одежду.

По словам аналитиков, вход в город фактически заблокирован из-за интенсивного дистанционного минирования.

"Участки, которые удается разминировать, враг сразу заминирует. Продолжаются также постоянные попытки противника зайти в Гришино, и в последнее время большее внимание работы пилотов приковано уже к этому населенному пункту, а не к Покровску, чем пользуется враг", - отмечают они.

В DeepState подтверждают, что в последние дни Силы обороны предприняли несколько попыток завести подкрепление бронетехникой. "Кто отдал такой приказ, даже не нужно писать, все и так его знают... Машины были уничтожены, личный состав 300. Стоит отметить, что враг усилил применение КАБ по позициям Сил обороны", - добавляют аналитики.

Мирноград: россияне прячутся среди гражданских и скапливаются на фермах

В районе Мирнограда, по данным экспертов, российские силы концентрируются на фермах на севере города. Часть личного состава размещается даже в церкви вместе с гражданскими, что является прямым нарушением норм международного гуманитарного права.

В северных кварталах Мирнограда продолжаются хаотичные бои за позиции, которые украинские подразделения продолжают удерживать. Аналитики отмечают, что "несмотря на то, что Покровск вот-вот перейдет в руки россиян", у командования "на выход которых нет никаких планов".

Родинское под давлением: враг ищет слабые места

Все чаще в отчетах DeepState появляется Родинское - противник ежедневно усиливает давление на этот населенный пункт. Наиболее опасной тенденцией аналитики называют рейды небольших групп российской пехоты к западу от Родинского, в глубину украинской обороны.

"Враг ищет пилотов, которые сегодня под угрозой попасть в огневой контакт со штурмовиками противника. Одновременно с этим, Родинское является последним населенным пунктом, который дает возможность попытаться выйти из Мирнограда, что очень хорошо понимает враг. Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются...", - подытожили аналитики.

Возможность наступления РФ на Запорожье - мнение военного

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили считает, что Россия пока не имеет сил и ресурсов для наступления в направлении Днепра и Запорожья. В то же время, по его словам, российская артиллерия уже расположена очень близко к областным центрам.

"Если в зоне досягаемости артиллерии находятся жилые кварталы, россияне будут обстреливать мирное население. Опасность заключается в том, что районы, расположенные ближе к линии соприкосновения, попадают под удары России", — подчеркнул Мамулашвили.

Военный отмечает, что основная угроза сейчас — не массовое наступление, а обстрелы территорий, граничащих с фронтом.

Ситуация на фронте — новости по теме

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно осложнена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск DeepState Фронт
