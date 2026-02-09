Когда болеть за сине-желтых: Олимпийские игры-2026, расписание на 9 февраля

В понедельник, 9 февраля, пройдут спринтерская дистанция в конькобежном спорте и зрелищные прыжки в сноубординге.

Украинцы покажут свои силы на спринтерской дистанции в конькобежном спорте и в сноубординге / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

9 февраля разыграют пять комплектов медалей

Украинские спортсмены будут соревноваться в санном спорте, лыжах и фристайле

Трансляции доступны на "Суспільне Спорт" и телеканале "Перший"

Понедельник, 9 февраля, обещает стать одним из самых динамичных дней зимних Олимпийских игр-2026. Завтра разыграют сразу пять комплектов наград, а болельщики сине-желтых будут иметь особый повод для волнения — украинские спортсмены будут соревноваться в нескольких дисциплинах.

Ниже приводится расписание Олимпийских игр 2026 на 9 февраля, составленное на основе официальной программы соревнований.

Медальные финалы (по киевскому времени)

13:30 — Фристайл, Слоупстайл (женщины)

Екатерина Коцар, которая активно прогрессировала в течение сезона, выйдет на старт в слоупстайле. Если Екатерине удастся чисто выполнить свою программу в квалификации, сможем увидеть ее в финале в 14:28.

15:00 — Горнолыжный спорт, Командная комбинация (мужчины)

Впервые медали разыграют в тандемах. Фавориты — швейцарцы во главе с Марко Одерматтом.

18:30 — Конькобежный спорт, 1000 м (женщины)

Спринтерская дистанция, где судьбу медалей решают тысячные доли секунды.

20:30 — Сноубординг, Биг-эйр (женщины)

Зрелищные прыжки и сложные трюки с трамплина.

21:12 — Прыжки на лыжах с трамплина, нормальный трамплин (мужчины)

В финальном раунде выступят украинцы Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко.

Украинский акцент

Понедельник принесет украинским болельщикам особый повод следить за Олимпиадой — внимание зрителей приковано именно к нашим спортсменам.

Санный спорт, одиночки (женщины): Юлианна Туницкая и Елена Смага стартуют в 18:00, начиная свои заезды через ледяной желоб Кортины.

Юлианна Туницкая и Елена Смага стартуют в 18:00, начиная свои заезды через ледяной желоб Кортины. Прыжки с трамплина (мужчины): Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко выходят на старт в 20:00, стремясь попасть в финальную тридцатку.

Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко выходят на старт в 20:00, стремясь попасть в финальную тридцатку. Горные лыжи: Дмитрий Шепюк выступит в командной комбинации в 11:30.

Зимние Олимпийские игры – 2026 / Инфографика: Главред

Групповые этапы и квалификации

Керлинг (смешанные пары): решающий день группового раунда, топ-матчи в 11:05 (Канада — Италия, Швейцария — США), первые полуфинальные поединки в 19:05.

Хоккей (женщины):

13:10 — Япония vs Италия (группа B)

17:40 — Германия vs Франция (группа B)

21:10 — Канада vs Чехия (центральный матч группы A)

Фигурное катание: в 19:20 начнется ритм-танец в соревнованиях танцевальных пар на Mediolanum Forum.

Трансляции доступны на платформе "Суспільне Спорт" и телеканале "Перший".

Как ранее сообщал Главред, с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.

Кроме того, в субботу утром в Италии была повреждена железнодорожная инфраструктура вблизи города Болонья, что привело к задержкам поездов в первый соревновательный день Зимних Олимпийских игр.

Напомним, что главной локацией для биатлонных баталий станет легендарная трасса в Антгольце. Как сообщает Суспільне Спорт, соревнования продлятся почти в течение всего периода Игр — с 8 по 21 февраля.

