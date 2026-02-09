Когда болеть за сине-желтых: Олимпийские игры-2026, расписание на 9 февраля

Кратко:
- 9 февраля разыграют пять комплектов медалей
- Украинские спортсмены будут соревноваться в санном спорте, лыжах и фристайле
- Трансляции доступны на "Суспільне Спорт" и телеканале "Перший"
Понедельник, 9 февраля, обещает стать одним из самых динамичных дней зимних Олимпийских игр-2026. Завтра разыграют сразу пять комплектов наград, а болельщики сине-желтых будут иметь особый повод для волнения — украинские спортсмены будут соревноваться в нескольких дисциплинах.
Ниже приводится расписание Олимпийских игр 2026 на 9 февраля, составленное на основе официальной программы соревнований.
Медальные финалы (по киевскому времени)
13:30 — Фристайл, Слоупстайл (женщины)
Екатерина Коцар, которая активно прогрессировала в течение сезона, выйдет на старт в слоупстайле. Если Екатерине удастся чисто выполнить свою программу в квалификации, сможем увидеть ее в финале в 14:28.
15:00 — Горнолыжный спорт, Командная комбинация (мужчины)
Впервые медали разыграют в тандемах. Фавориты — швейцарцы во главе с Марко Одерматтом.
18:30 — Конькобежный спорт, 1000 м (женщины)
Спринтерская дистанция, где судьбу медалей решают тысячные доли секунды.
20:30 — Сноубординг, Биг-эйр (женщины)
Зрелищные прыжки и сложные трюки с трамплина.
21:12 — Прыжки на лыжах с трамплина, нормальный трамплин (мужчины)
В финальном раунде выступят украинцы Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко.
Украинский акцент
Понедельник принесет украинским болельщикам особый повод следить за Олимпиадой — внимание зрителей приковано именно к нашим спортсменам.
- Санный спорт, одиночки (женщины): Юлианна Туницкая и Елена Смага стартуют в 18:00, начиная свои заезды через ледяной желоб Кортины.
- Прыжки с трамплина (мужчины): Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко выходят на старт в 20:00, стремясь попасть в финальную тридцатку.
- Горные лыжи: Дмитрий Шепюк выступит в командной комбинации в 11:30.
Групповые этапы и квалификации
Керлинг (смешанные пары): решающий день группового раунда, топ-матчи в 11:05 (Канада — Италия, Швейцария — США), первые полуфинальные поединки в 19:05.
Хоккей (женщины):
- 13:10 — Япония vs Италия (группа B)
- 17:40 — Германия vs Франция (группа B)
- 21:10 — Канада vs Чехия (центральный матч группы A)
Фигурное катание: в 19:20 начнется ритм-танец в соревнованиях танцевальных пар на Mediolanum Forum.
Трансляции доступны на платформе "Суспільне Спорт" и телеканале "Перший".
Зимние Олимпийские игры 2026 — новости по теме
Как ранее сообщал Главред, с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.
Кроме того, в субботу утром в Италии была повреждена железнодорожная инфраструктура вблизи города Болонья, что привело к задержкам поездов в первый соревновательный день Зимних Олимпийских игр.
Напомним, что главной локацией для биатлонных баталий станет легендарная трасса в Антгольце. Как сообщает Суспільне Спорт, соревнования продлятся почти в течение всего периода Игр — с 8 по 21 февраля.
Зимние Олимпийские игры 2026 — что известно
Основные соревнования будут проходить в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где в последний раз итальянцы принимали зимнюю Олимпиаду в 1956 году. Милан примет церемонию открытия на новом стадионе и медали в художественной гимнастике и конькобежном спорте, а Кортина — лыжи, сноуборд и фигурное катание. Планируется более 3 тыс. атлетов из 90+ стран. Участники будут соревноваться в 116 медальных событиях восьми зимних дисциплин: биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и керлинг. Новинками стали смешанная эстафета в биатлоне и акробатический фристайл. wikipedia
