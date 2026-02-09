Укр
Когда болеть за сине-желтых: Олимпийские игры-2026, расписание на 9 февраля

Руслан Иваненко
9 февраля 2026, 01:53
В понедельник, 9 февраля, пройдут спринтерская дистанция в конькобежном спорте и зрелищные прыжки в сноубординге.
Зимние Олимпийские игры – 2026
Украинцы покажут свои силы на спринтерской дистанции в конькобежном спорте и в сноубординге / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • 9 февраля разыграют пять комплектов медалей
  • Украинские спортсмены будут соревноваться в санном спорте, лыжах и фристайле
  • Трансляции доступны на "Суспільне Спорт" и телеканале "Перший"

Понедельник, 9 февраля, обещает стать одним из самых динамичных дней зимних Олимпийских игр-2026. Завтра разыграют сразу пять комплектов наград, а болельщики сине-желтых будут иметь особый повод для волнения — украинские спортсмены будут соревноваться в нескольких дисциплинах.

Ниже приводится расписание Олимпийских игр 2026 на 9 февраля, составленное на основе официальной программы соревнований.

Медальные финалы (по киевскому времени)

13:30 — Фристайл, Слоупстайл (женщины)

Екатерина Коцар, которая активно прогрессировала в течение сезона, выйдет на старт в слоупстайле. Если Екатерине удастся чисто выполнить свою программу в квалификации, сможем увидеть ее в финале в 14:28.

15:00 — Горнолыжный спорт, Командная комбинация (мужчины)

Впервые медали разыграют в тандемах. Фавориты — швейцарцы во главе с Марко Одерматтом.

18:30 — Конькобежный спорт, 1000 м (женщины)

Спринтерская дистанция, где судьбу медалей решают тысячные доли секунды.

20:30 — Сноубординг, Биг-эйр (женщины)

Зрелищные прыжки и сложные трюки с трамплина.

21:12 — Прыжки на лыжах с трамплина, нормальный трамплин (мужчины)

В финальном раунде выступят украинцы Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко

Украинский акцент

Понедельник принесет украинским болельщикам особый повод следить за Олимпиадой — внимание зрителей приковано именно к нашим спортсменам.

  • Санный спорт, одиночки (женщины): Юлианна Туницкая и Елена Смага стартуют в 18:00, начиная свои заезды через ледяной желоб Кортины.
  • Прыжки с трамплина (мужчины): Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко выходят на старт в 20:00, стремясь попасть в финальную тридцатку.
  • Горные лыжи: Дмитрий Шепюк выступит в командной комбинации в 11:30.
Зимние Олимпийские игры – 2026
Зимние Олимпийские игры – 2026 / Инфографика: Главред

Групповые этапы и квалификации

Керлинг (смешанные пары): решающий день группового раунда, топ-матчи в 11:05 (Канада — Италия, Швейцария — США), первые полуфинальные поединки в 19:05.

Хоккей (женщины):

  • 13:10 — Япония vs Италия (группа B)
  • 17:40 — Германия vs Франция (группа B)
  • 21:10 — Канада vs Чехия (центральный матч группы A)

Фигурное катание: в 19:20 начнется ритм-танец в соревнованиях танцевальных пар на Mediolanum Forum.

Трансляции доступны на платформе "Суспільне Спорт" и телеканале "Перший".

Зимние Олимпийские игры 2026 — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.

Кроме того, в субботу утром в Италии была повреждена железнодорожная инфраструктура вблизи города Болонья, что привело к задержкам поездов в первый соревновательный день Зимних Олимпийских игр.

Напомним, что главной локацией для биатлонных баталий станет легендарная трасса в Антгольце. Как сообщает Суспільне Спорт, соревнования продлятся почти в течение всего периода Игр — с 8 по 21 февраля.

Читайте также:

Зимние Олимпийские игры 2026 — что известно

Основные соревнования будут проходить в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где в последний раз итальянцы принимали зимнюю Олимпиаду в 1956 году. Милан примет церемонию открытия на новом стадионе и медали в художественной гимнастике и конькобежном спорте, а Кортина — лыжи, сноуборд и фигурное катание. Планируется более 3 тыс. атлетов из 90+ стран. Участники будут соревноваться в 116 медальных событиях восьми зимних дисциплин: биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и керлинг. Новинками стали смешанная эстафета в биатлоне и акробатический фристайл. wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости спорта Зимние Олимпийские игры - 2026
Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахедами", что известно

Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахедами", что известно

01:20Война
Есть комплексное решение: в Киеве запускают новые мощности генерации

Есть комплексное решение: в Киеве запускают новые мощности генерации

22:36Украина
Контроль восстановлен: ВСУ зачистили важный населенный пункт на Запорожье

Контроль восстановлен: ВСУ зачистили важный населенный пункт на Запорожье

21:34Украина
Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

"Культурный ориентир": умер фронтмен известной американской рок-группыВидео

