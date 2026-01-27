Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (12 место в рейтинге WTA) разгромила третью ракетку мира американку Коко Гофф и впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open.
Игра длилась всего 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2.
Для Элины Свитолиной это была четвертая встреча с Коко Гофф, и украинка сравняла счет в их противостоянии - 2:2. В полуфинале Australian Open она сыграет против первой ракетки мира, "нейтральной" Арины Сабаленко.
Этот матч стал для Свитолиной уже 14-м четвертьфиналом на турнирах Grand Slam. В четвертый раз в карьере она пробилась в полуфинал, а на Australian Open ранее трижды останавливалась именно на стадии 1/4 финала (2018, 2019, 2025).
2026 год украинка начала безупречно - десять побед подряд. Уже на следующей неделе Свитолина впервые с 2021 года вернется в топ-10 мирового рейтинга.
Путь Свитолиной на Australian Open
Как писал Главред, ранее Элина Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву (7 место WTA), которая выступает под нейтральным флагом.
До этого украинка разобралась с россиянкой Дианой Шнайдер в 1/16 финала Australian Open.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала единственной представительницей Украины, которая смогла преодолеть первый круг Australian Open в женском одиночном разряде, обыграв испанку Кристину Букшу (51). Во втором раунде соревнований украинка прошла польку Линду Климович (134).
Читайте также:
- Костюк удивил решением: Динамо определило главного форварда на весну
- Полесье запускает кадровые изменения: почему клуб отправил ключевого игрока в аренду
- Все слухи закончились: звезда Динамо определился, в каком клубе продолжит карьеру
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред