Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

Следующая соперница Свитолиной - первая ракетка мира "нейтральная" Арина Сабаленко.

Australian Open-2026/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial, Википедия

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (12 место в рейтинге WTA) разгромила третью ракетку мира американку Коко Гофф и впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open.

Игра длилась всего 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2.

Для Элины Свитолиной это была четвертая встреча с Коко Гофф, и украинка сравняла счет в их противостоянии - 2:2. В полуфинале Australian Open она сыграет против первой ракетки мира, "нейтральной" Арины Сабаленко.

Этот матч стал для Свитолиной уже 14-м четвертьфиналом на турнирах Grand Slam. В четвертый раз в карьере она пробилась в полуфинал, а на Australian Open ранее трижды останавливалась именно на стадии 1/4 финала (2018, 2019, 2025).

2026 год украинка начала безупречно - десять побед подряд. Уже на следующей неделе Свитолина впервые с 2021 года вернется в топ-10 мирового рейтинга.

Путь Свитолиной на Australian Open

Как писал Главред, ранее Элина Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву (7 место WTA), которая выступает под нейтральным флагом.

До этого украинка разобралась с россиянкой Дианой Шнайдер в 1/16 финала Australian Open.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала единственной представительницей Украины, которая смогла преодолеть первый круг Australian Open в женском одиночном разряде, обыграв испанку Кристину Букшу (51). Во втором раунде соревнований украинка прошла польку Линду Климович (134).

Элина Свитолина / Инфографика: Главред

