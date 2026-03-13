Антициклон будет определять погоду во Львовской области: прогноз на 14 марта

Руслана Заклинская
13 марта 2026, 19:33
По прогнозам синоптиков, выходные пройдут без значительных осадков.
В субботу, 14 марта, погоду на Львовщине будет определять юго-западная периферия антициклона над Восточноевропейской равниной. В области будет тепло и без осадков. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Во Львовской области ожидается переменная облачность. Ветер будет юго-восточного направления, довольно сильный - со скоростью 9-14 м/с.

Температура ночью по области будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Днем воздух существенно прогреется - до 14-19° тепла.

Предупреждение для водителей

Ночью и утром область накроет слабый туман. Из-за этого видимость на дорогах может ухудшаться до 500-1000 метров. Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными и осторожными во время движения.

Погода во Львове 14 марта

Во Львове суббота пройдет без существенных осадков, сохранится переменная облачность. В ночные часы столбики термометров будут показывать от 1° мороза до 1° тепла. Днем город наполнится весенним теплом, так как температура воздуха поднимется до 15-17° тепла.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ближайшие выходные, 14-15 марта, в Украине ожидается сухая и солнечная погода, однако температура станет прохладнее, сообщила синоптик Наталья Диденко. Днем столбики термометров покажут +9…+12°С, на западе и юге - до +17°С.

Также 14 марта в Тернопольской области будет ясная, но ветреная погода. Температура ночью составит -1…+4°C, днем +12…+17°C.

Кроме того, на выходных в Харькове ожидается небольшая облачность, без осадков. По данным Sinoptik, днем будет ясно, +10…+11° тепла.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

