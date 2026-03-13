Без осадков и тепло: какая погода будет в Харькове на выходных

На выходных в Харькове прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В субботу, 14 марта, в Харькове прогнозируется небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 12 – 14° тепла.
В воскресенье, 15 марта, в Харькове прогнозируется небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 10 – 15º тепла.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, 14 марта ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня.
"Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер юго-восточный, 3, 8 м/с.
Температура воздуха днем 14 марта будет +10° ... +11°.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, 15 марта небо в Харькове будет ясным весь день.
"Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков", - говорится в сообщении.
Температура воздуха днем 15 марта будет +2° ... +11°.
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко сказала, что в ближайшие выходные в Украине ожидается сухая и солнечная погода. В то же время температура воздуха станет прохладнее по сравнению с предыдущими днями.
Синоптик Виталий Постригань говорил, что погода в Украине со временем изменится. После резкого потепления в регионы придет похолодание.
Также известно, что погода в Одессе в апреле 2026 года будет преимущественно солнечной и теплой без значительных осадков. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры — от мягкого весеннего тепла в начале месяца до почти летних показателей в конце апреля.
Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.
Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.
