Стрельба в Запорожье: мужчина с ножом напал на полицейских, что известно

В Запорожье мужчина с ножом напал на полицейских во время обыска, в результате чего трое правоохранителей получили ранения.

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Новости Запорожья — во время обыска мужчина с ножом напал на полицейских / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, полиция Запорожской области

О чем идет речь в материале:

В Запорожье во время обыска мужчина ранил ножом трех полицейских

Полицейские применили табельное оружие, в результате чего нападавший погиб

Двое раненых правоохранителей в настоящее время находятся в тяжелом состоянии

В Запорожье во время проведения санкционированного обыска произошло нападение на сотрудников полиции, в результате которого трое правоохранителей получили ножевые ранения. Нападавший погиб на месте после применения табельного оружия одним из полицейских. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Сегодня, 11 июня, около 15:40 в Заводском районе Запорожья во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигуранта уголовного производства произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции. Во время проведения следственных действий мужчина внезапно напал на правоохранителей, применил слезоточивый газ и нанес ножевые ранения трем полицейским", — говорится в сообщении. видео дня

В Национальной полиции сообщили, что, несмотря на законные требования прекратить противоправные действия, нападавший продолжал оказывать вооруженное сопротивление и представлял непосредственную угрозу жизни и здоровью правоохранителей. Для устранения смертельной опасности один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие.

В результате полученного ранения нападавший скончался. Трое полицейских с ножевыми ранениями были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии в полиции Запорожской области сообщили, что продолжается расследование обстоятельств ранения полицейских и применения огнестрельного оружия в отношении нападавшего.

В настоящее время следственно-оперативные группы, криминалисты, сотрудники управления внутренней безопасности, главной инспекции по личному составу, а также следователи ГБР и прокуратуры выясняют все обстоятельства происшествия с участием правоохранителей.

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины.

В ГУНП Запорожской области также подчеркнули, что полностью сотрудничают с Государственным бюро расследований для всестороннего, объективного и беспристрастного выяснения обстоятельств применения табельного огнестрельного оружия полицейскими.

"В настоящее время трое раненых полицейских — оперуполномоченные 1988, 1999 и 2005 г.р. — находятся в городской больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Двое младших правоохранителей находятся в более тяжелом состоянии, им проводят оперативные вмешательства", — отметили в полиции Запорожской области.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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