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Продал боевой автомат возле ТЦ: во Львове задержали торговца оружием

Руслана Заклинская
11 июня 2026, 16:10
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Недалеко от ТЦ "Шувар" подозреваемый продал автомат за более чем 40 тысяч гривен.
Продал боевой автомат возле ТЦ: во Львове задержали торговца оружием
Во Львове 41-летний мужчина пытался заработать на продаже боевого оружия / Коллаж: Главред, фото: Львовская областная прокуратура

Ключевое:

  • Во Львове задержали 41-летнего мужчину по подозрению в незаконной продаже оружия
  • За автомат он получил более 40 тысяч гривен
  • Подозреваемого взяли под стражу с правом внесения залога

Во Львове разоблачили 41-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном приобретении и продаже боевого оружия. За автомат он получил более 40 тысяч гривен. Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Следователи установили, что мужчина незаконно приобрел автомат АКС-74У и хранил его с целью дальнейшей сбыти. В июне этого года возле торгового центра "Шувар" во Львове он, по версии следствия, продал оружие за более чем 40 тысяч гривен.

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Покупатель сотрудничал с правоохранителями. После приобретения автомат добровольно передали следователям. Согласно заключению экспертизы, изъятый АКС-74У является боевым нарезным огнестрельным оружием и пригоден к стрельбе.

После проведения следственных действий мужчину задержали и сообщили о подозрении в незаконном приобретении, ношении, хранении и сбыте огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

  • Во Львове задержали торговца оружием
    Во Львове задержали торговца оружием Фото: Львовская прокуратура, Нацполиция
  • Во Львове задержали торговца оружием
    Во Львове задержали торговца оружием Фото: Львовская прокуратура, Нацполиция
  • Во Львове задержали торговца оружием
    Во Львове задержали торговца оружием Фото: Львовская прокуратура, Нацполиция
  • Во Львове задержали торговца оружием
    Во Львове задержали торговца оружием Фото: Львовская прокуратура, Нацполиция

Региональные новости

Как ранее сообщал Главред, в Черкасской области конфликт с районным ТЦК завершился стрельбой, после чего было открыто уголовное производство по факту возможного похищения человека. Инцидент произошел 8 июня, и сейчас ведется служебное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

В Полтаве судья получила 15 лет лишения свободы за государственную измену и работу на ФСБ России, поддерживая военную агрессию против Украины в 2022 году. Это первый случай наказания действующего судьи, задержанного за измену присяге и передачу координат бойцов врагу.

Также ранее сообщалось о разоблачении псевдоволонтера, который вымогал деньги у семей пропавших без вести военных в Тернопольской области — мужчина отбирал значительные суммы, обманывая семьи, что их близкие находятся на лечении. Полиция задержала мошенника, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности и находился в розыске.

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Об источнике: Львовская областная прокуратура

Львовская областная прокуратура — территориальный орган прокуратуры Украины, осуществляющий представительство интересов государства, надзор за соблюдением законов, поддержку публичного обвинения в судах и координацию деятельности правоохранительных органов на территории Львовской области.

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