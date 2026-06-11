Продал боевой автомат возле ТЦ: во Львове задержали торговца оружием

Ключевое:
- Во Львове задержали 41-летнего мужчину по подозрению в незаконной продаже оружия
- За автомат он получил более 40 тысяч гривен
- Подозреваемого взяли под стражу с правом внесения залога
Во Львове разоблачили 41-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном приобретении и продаже боевого оружия. За автомат он получил более 40 тысяч гривен. Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.
Следователи установили, что мужчина незаконно приобрел автомат АКС-74У и хранил его с целью дальнейшей сбыти. В июне этого года возле торгового центра "Шувар" во Львове он, по версии следствия, продал оружие за более чем 40 тысяч гривен.
Покупатель сотрудничал с правоохранителями. После приобретения автомат добровольно передали следователям. Согласно заключению экспертизы, изъятый АКС-74У является боевым нарезным огнестрельным оружием и пригоден к стрельбе.
После проведения следственных действий мужчину задержали и сообщили о подозрении в незаконном приобретении, ношении, хранении и сбыте огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
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Об источнике: Львовская областная прокуратура
Львовская областная прокуратура — территориальный орган прокуратуры Украины, осуществляющий представительство интересов государства, надзор за соблюдением законов, поддержку публичного обвинения в судах и координацию деятельности правоохранительных органов на территории Львовской области.
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