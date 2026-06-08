Требовал деньги у семей пропавших бойцов: полиция разоблачила псевдоволонтера

Мужчина сказал, что военный якобы найден и находится на лечении.

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В Тернопольской области задержали псевдоволонтера / коллаж: Главред, фото: facebook.com/gynp.ternopil, tp.npu.gov.ua

Кратко:

Псевдоволонтер выманил деньги у матери пропавшего бойца

Пенсионерка отдала мошеннику 70 тыс. грн и 2 тыс. долларов

Злоумышленника задержали, ему сообщили о подозрении

В Тернопольской области псевдоволонтера подозревают в мошенническом вымогательстве четырех тысяч долларов у матери пропавшего без вести военнослужащего на лечение ее сына. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Отмечается, что к 78-летней жительнице одного из сел приехал неизвестный мужчина. Он представился волонтером, показал удостоверение и сообщил, что ее сын якобы найден и находится на лечении на временно оккупированной территории.

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Псевдоволонтер заверил женщину, что может передать сыну личные вещи и помочь в лечении. Для этого, мол, необходимо подготовить передачу и собрать 4 тысячи долларов на медицинские нужды. Потерпевшая таких средств не имела, поэтому отдала все, что удалось накопить за годы, а это — 70 тысяч гривен и 2 тысячи долларов.

"Пока женщина собирала вещи для передачи, незнакомец поинтересовался, где проживает еще одна местная жительница, сын которой также считается пропавшим без вести. Он сообщил, что у него есть хорошие новости и для нее. Мужчина встретился и со второй женщиной, однако в это время первая потерпевшая позвонила и сообщила, что уже подготовила сумки и деньги. Мошенник вернулся, забрал вещи и сбережения, после чего исчез. Ко второй потенциальной жертве он больше не приходил. Лишь позже женщина поняла, что стала жертвой афериста, который воспользовался ее болью и надеждой на возвращение родных, и обратилась в полицию", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Он родом из Николаевской области, но сейчас проживал у матери в Чортковском районе.

Известно, что фигурант неоднократно был судим за имущественные преступления и кражи. Также он находился в розыске за мошенничество, совершенное на территории Николаевской области в 2025 году.

"Злоумышленник после того, как получил деньги от пенсионерки, уехал в соседнюю область и приобрел автомобиль марки Renault Kangoo. Однако как только он вернулся в Чертковский район, его поймали сотрудники уголовного розыска. Как он узнал личность потерпевшей, мошенник не признается", — добавили в полиции.

Мужчину задержали в соответствии со статьей 615 УПК. Фигуранту уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 66 тысяч гривен.

Мошенники - последние новости

Как сообщал Главред, ранее фейковый "сотрудник СБУ" под психологическим давлением похитил у 79-летнего пенсионера Валерия Пустовойтенко сумму в 6,7 млн гривен, угрожая уголовными делами.

В Тернопольской области мошенники обманули мужчину на 431 тысячу гривен, применив схему с продажей автомобиля через интернет. Правоохранители открыли уголовное производство.

Кроме того, жительница Тернополя потеряла более 119 тысяч гривен после телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником банка.

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Об источнике: полиция Тернопольской области Главное управление Национальной полиции Украины в Тернопольской области — территориальный орган исполнительной власти в Тернопольской области, входит в систему Министерства внутренних дел Украины. Подчиняется Национальной полиции Украины. Основными задачами ведомства являются обеспечение безопасности, прав и свобод граждан, пресечение и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка, пишет Википедия.

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