Обещали выезд из Украины за $15 тысяч: на Львовщине задержали экс-депутата с сыном

Правоохранители задержали отца и сына "на горячем".

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Во Львовской области экс-депутат вместе с сыном организовали схему выезда за границу / Коллаж: Главред, фото: Прокуратура Украины

Кратко:

Экс-депутата и его сына задержали за организацию схемы незаконного выезда военнообязанных

Предлагали фиктивную инвалидность за $15 тыс. или нелегальный переход границы за $10 тыс.

Им объявлено подозрение

Во Львовской области задержали бывшего депутата и его сына. Они организовали схему незаконного заработка на военнообязанных, которые пытались избежать мобилизации и выехать за границу. Об этом сообщили в СБУ Львовской области и в прокуратуре области .

Как сообщили в полиции Львовщины, фигуранты предлагали "клиенту" два варианта нелегального выезда: оформление поддельных медицинских документов за 15 тысяч долларов для пересечения границы или незаконный выезд вне пунктов пропуска за 10 тысяч долларов. Мужчина выбрал более дорогой вариант с документами.

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По данным следствия, злоумышленники обещали организовать оформление фиктивного статуса инвалида III группы, что должно было позволить беспрепятственный выезд из Украины в условиях военного положения. Для создания доверия они неоднократно встречались с "клиентом" в людных местах возле торговых центров и демонстрировали "связи" в медицинских учреждениях.

Кроме того, мужчину несколько раз возили в медицинское учреждение во Львове, однако он не контактировал с врачами. Мужчина оставался в машине, пока организаторы якобы "решали вопросы" с документами.

Как уточнили в прокуратуре, от "клиента" также получали средства якобы за медицинские услуги: 40 тысяч гривен — за анализы, 11 тысяч — за оформление стационарного лечения.

Правоохранители зафиксировали передачу части неправомерной выгоды и задержали отца и сына "на горячем" возле одного из торговых центров на Сыхове после получения 7,5 тысяч долларов. Задержанными оказались бывший депутат сельсовета Жолковского района и его сын — предприниматель, занимающийся грузоперевозками.

Во время обысков по месту жительства у отца были обнаружены боеприпасы к стрелковому оружию. Их направили на экспертизу для дальнейшей правовой оценки.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконного переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК).

Мобилизация в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что в рамках будущей мобилизационной реформы Министерства обороны Украины обсуждается возможное разделение функций ТЦК. По его словам, один из вариантов предусматривает переименование ТЦК в "Офис резерва".

Также нардеп Юрий Здебский сообщил, что в Украине планируют провести масштабную проверку всех бронирований военнообязанных мужчин. По его словам, в настоящее время существует много спекуляций и злоупотреблений с бронированиями и отсрочками, в частности случаи получения статуса студентов мужчинами 40-50 лет.

Кроме того, информация о якобы отмене всех бронирований не соответствует действительности. Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

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Об источнике: Львовская областная прокуратура Львовская областная прокуратура — территориальный орган прокуратуры Украины, осуществляющий представительство интересов государства, надзор за соблюдением законов, поддержку публичного обвинения в судах и координацию деятельности правоохранительных органов на территории Львовской области.

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